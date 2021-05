Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na odprtem evropskem prvenstvu razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem končali tekmovanje po petem dnevu, brez regate za medalje najboljše deseterice. Po enajstih regatah sta bili na skupnem 13. mestu in 11. v evropski konkurenci (100 točk).

Prav danes sta bili najslabši od vseh dni na EP, bili sta 15. in zadnji, 18.; slednja uvrstitev se jima je črtala iz skupnega seštevka. Pred današnjih dnevom in po devetih regatah sta bili na osmem mestu skupno ter sedmi za EP. Regato za medalje sta zgrešili za 12 točk.

Vodstvo sta na zadnjem tekmovanju v tem razredu pred olimpijskimi igrami v Tokiu prevzeli Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Branilki naslova imata po četrtem mestu in zmagi 38 točk. Sta zelo blizu končni zmagi, saj zadnja regata prinaša dvojne točke, deset točk pa za njima na drugem mestu zaostaja doslej vodilna posadka iz Španije.

Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, svetovni prvakinji, imata po osmem in 11. mestu 48 točk. Še tri točke več imata Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler, ki sta po desetem in drugem mestu ostali tretji.

