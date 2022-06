Mnogo prezgodaj se je poslovil nogometaš Baltimora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bil je prijazen, spoštljiv mladi mož, vselej z velikim nasmeškom in magnetno osebnostjo, z globoko žalostjo smo sprejeli novico o njegovem slovesu," so v izjavi za javnost zapisali v klubu Baltiomore Raivens, ki igra profesionalni ligi ameriškega nogometa NFL. Njihov igralec Jaylon Ferguson je umrl danes star vsega 26 let.