Miha Ivančič in Petra Polanc še drugič zapored zmagala v Brežicah

Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki šteje za svetovno in evropsko jakostno lestvico, so slovenski reprezentanti med 300 tekmovalci iz 42 držav petkrat zaigrali v četrtfinalih, piko na i pa sta postavila Miha Ivančič in Petra Polanc z zmago v mešanih dvojicah.

Danes se je v Brežicah zaključil mednarodni turnir v badmintonu, ki šteje za svetovno jakostno lestvico. Slovenski tekmovalci so spet igrali odlično – Miha Ivančič in Petra Polanc sta zmagala v mešanih dvojicah. V finalu sta bila boljša od Dancev Kristofferja Knudsna in Elise Melgaard z 21:15 in 21:11.

Osredotočena od začetka do konca

"Uspelo nama je! Ponovila sva rezultat lanskega leta. S prikazano igro sem zelo zadovoljna, saj sva oba držala koncentracijo od začetka do konca. Z borbo, osredotočenostjo in odličnim sodelovanjem nama je na koncu uspel vrhunski rezultat. Hvala Mihi, trenerjem, navijačem in vsem ostalim za podporo," se je zmage veselila Petra Polanc.

"Z borbeno igro nama je uspelo ubraniti lansko zmago v mešanih dvojicah." Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Miha Ivančič ni skrival zadovoljstva: "Za mano je moj najboljši turnir v članski konkurenci. Tako z rezultatom kot s prikazano igro med posamezniki in mešanimi dvojicami sem zelo zadovoljen. Z borbeno igro nama je uspelo ubraniti lansko zmago v mešanih dvojicah."

Do novega leta bosta skupaj zaigrala še v Italiji in v Turčiji.

Finale mešanih dvojic v sliki (foto Grega Valančič/Sportida):

Skupno pet slovenskih četrtfinalov

Pri moških posamezno je zmagal Danec Karan Rajan Rajarajan, ki je v treh tesnih nizih premagal Čeha Jana Loudo z 21:17, 11:21 in 21:19. Pri ženskah posamezno smo prav tako videli tri nize, Švicarka Jenjira Stadelmann pa je po uri igre premagala Madžarko Moniko Szoke z 21:18, 13:21 in 21:15

V moških dvojicah sta zmagala Čeha Janomir Janaček in Tomaš Švejda, v ženskih pa Danki Frederikke Lund in Signe Schulz.

Za preostale slovenske nastope v četrtfinalu so poskrbeli Petra Polanc med posameznicami, Petra Polanc in Kaja Stanković v dvojicah, Jaka Ivančič in Miha Masten v moških dvojicah ter Miha Ivanič skupaj s Hrvatico Katarino Galenić.

