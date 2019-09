Petra Polanc in mešana dvojica Ivančič/Polanc do brona na Češkem

Mednarodnega turnirja serije Futures na Češkem, ki je štel za evropsko in svetovno jakostno lestvico v badmintonu, sta se udeležila dva člana slovenske reprezentance. Petra Polanc je v posamični konkurenci zasedla tretje mesto, to uvrstitev je v mešanih dvojicah dosegla tudi z Miho Ivančičem, so sporočili iz Badmintonske zveze Slovenije.

Polančeva je med posameznicami že v prvem krogu igrala proti prvi nosilki turnirja, Madžarki Agnes Korosi, in presenetljivo zmagala z 21:18 in 21:19. V naslednjem krogu je ukanila Danko Josefine Jensen z 21:19, 11:21 in 21:19, v četrtfinalu Bolgarko Mario Delčevo s 17:21, 28:26 in 23:21. V polfinalu je morala priznati premoč Angležinji Abigail Holden s 14:21 in 9:21.

"Turnir na Češkem se je izkazal za precej uspešnega, saj sem dvakrat osvojila tretje mesto. Žal mi je, da se mi ni uspelo uvrstiti v finale, vendar sem po težki sezoni in poškodbi ramena s svojim izidom zelo zadovoljna. Končno se je moj trud poplačal in pripravljena sem na nove izzive, ki se bližajo v prihodnje," je po turnirju na Češkem dejala Polančeva.

