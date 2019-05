Medvode bodo preplavili badmintonisti, Slovencev ni med nosilci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo, 15. maja, se bo v Medvodah s kvalifikacijami začel največji mednarodni turnir v badmintonu v Sloveniji, ki šteje za svetovno lestvico. V štirih dneh bo na sporedu več kot 200 tekem, slovenski tekmovalci niso favoriti za najvišja mesta in niso med nosilci turnirja, bodo pa poskušali presenetiti tekmovalce, ki so precej višje na svetovni lestvici.

Pri moških posamezno je prvi nosilec Indijec Sourabh Verma, trenutno 51. s svetovne lestvice. Izkušeni Španec Pablo Abian, trenutno 54. s svetovne lestvice, je drugi nosilec. Vsi Slovenci, tudi najboljši Miha Ivanič, se bodo poskušali prebiti skozi kvalifikacijsko sito.

Bolgarka Linda Zetchiri (65. na lestvici) je prva nosilka pri ženskah posamezno, druga nosilka pa je Francozinja s kitajskim poreklom Ql Xuefei (77.). Vse slovenske igralke razen Petre Polanc bodo nastopile v kvalifikacijah.

Prva nosilca v moških dvojicah sta Čeha Jaromir Janaček in Tomaš Švejda, v ženskih dvojicah Indijki Pooja Dandu in Sanjana Santosh, v mešanih dvojicah pa Angleža Tom Wolfenden in Jenny Moore.

Spored tekmovanja: - sreda, 15. maja, od 10.00 kvalifikacije - četrtek, 16. maja, od 10.00 glavni turnir - petek, 17. maja, od 10.00 četrtfinali in polfinali - sobota, 18. maja, od 10.00 finalni obračuni

Preberite še: