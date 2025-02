V skladišču v Medvodah izbruhnil požar, na delu več gasilskih enot #foto

Na kraju požara so posredovali gasilci PGD Preska - Medvode, PGD Sora in GZ Medvode, ki so požar pogasili, policisti pa so zavarovali kraj dogodka.

Po prvih podatkih naj bi v skladišču zagorelo zaradi okvare vozila v objektu, nato pa se je ogenj razširil še na gradbene stroje in notranjost objekta. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so zapisali na policiji.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter forenzično in kriminalistično preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Foto: PGD Zgornje Pirniče

Foto: PGD Zgornje Pirniče

Foto: PGD Sora