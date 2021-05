Matej Šebenik izpadel v drugem krogu šahovskih kvalifikacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velemojster Matej Šebenik je kot zadnji Slovenec izpadel v drugem krogu šahovskih kvalifikacij za svetovni pokal, ki med 24. in 30. majem potekajo v hibridni obliki. Slovenci so igrali v Termah Olimia v Podčetrtku, Šebenika je izločil Rus Sanan Sjugirov.

Sjugirov je zmagal z 1,5:0,5. Prva partija se je v sredo končala z remijem, danes je v povratni partiji ruski šahist dosegel majhno prednost v otvoritvi ter jo z natančno igro stopnjeval do cele točke.

Šebenik je v prvem krogu ugnal Makedonca Kirila Georgieva po dodatnih partijah, preostala četverica Slovencev pa je izpadla.

Velemojster Marko Tratar si je izboril dodatne partije s Poljakom Grzegorzem Gajewskim, oba sta si razdelila točki po partijah v standardnem tempu, Tratar je nato klonil v dodatnem delu. Jan Šubelj in Žan Tomazini sta po porazih v ponedeljek dan pozneje remizirala in izgubila dvoboja z 0,5:1,5, Laura Unuk pa je klonila v obeh dvobojih (0:2).

Laura Unuk pa je klonila v obeh dvobojih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Taktično bolje pripravljen

"Kar težko je bilo, priznam, a je bila to zame izjemna izkušnja. Mislim, da sem pokazala kar nekaj razumevanja v posameznih pozicijah, ampak je bil nasprotnik bolje taktično pripravljen od mene. Velemojster je vseeno velemojster in sem zadovoljna z nastopom in verjamem, da bo naslednjič boljše," je povedala Unukova, ki si je kot prva slovenska šahistka v začetku leta priborila naziv šahovskega mojstra.

Premagal jo je ruski velemojster Ivan Rozum, ki ima več kot 140 točk višji rating od najboljše slovenske šahistke. Tudi ostali tekmeci Slovencev so bili višje rangirani.

Igrali so prek spleta, a v standardnem tempu v dvorani pod nadzorom kamer in sodnikov. Srednjeevropski šahovski pokal sredi maja, tudi s slovensko udeležbo, je bil prvi večji mednarodni ekipni šahovski dogodek, ki je bil izveden na tak način in je bil tudi ratingiran.