Štirje porazi in remi slovenskih šahistov v uvodu kvalifikacij za svetovni pokal

Le velemojster Marko Tratar je izmed slovenskih predstavnikov iztržil remi v uvodu šahovskih kvalifikacij za svetovni pokal, ki med 24. in 30. majem potekajo v hibridni obliki. Slovenci igrajo v Termah Olimia v Podčetrtku, Matej Šebenik, Jan Šubelj, Žan Tomazini in Laura Unuk so prve partije izgubili.