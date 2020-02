Magnini zmagal s pomočjo Casa, Sun Yang še čaka na odločitev

Nekdanjega svetovnega prvaka na 100 metrov prosto so kaznovali decembra 2018, kariero je sicer končal že leto pred tem. Italijanski protidopinški organi so v obrazložitvi kazni zapisali, da je "uporabljal in nameraval uporabljati doping". Osumili so ga sodelovanja s prehrambenim strokovnjakom Guidom Porcellinijem, ki mu je italijanska protidopinška organizacija izrekla tridesetletno prepoved delovanja v športu zaradi prodaje nedovoljenih poživil.

Zdaj 38-letni Magnini je bil med drugim svetovni prvak leta 2005 in 2007 na 100 m prosto, v tej disciplini pa je bil trikrat evropski prvak. Na izrečeno kazen se je odzval s pritožbami. Cas je danes njegovi pritožbi ugodil in kazen razveljavil. V Lozani so v pojasnilu zapisali, da ni zadostnih dokazov, ki bi potrjevali, da je Filippo Magnini kršil protidopinška pravila.

"Zmagal sem. Cas me je opral krivde. Vedno je bilo tako, zmagoval sem v zadnjih metrih in naučili so me, da nikoli ne odneham. Vedno sem bil pravi športnik. Zelo vesel sem," je odločitev na družbenih omrežjih pospremil plavalec.

Na odločitev čaka še Kitajec

Na odločitev Casa pa še čaka trikratni olimpijski plavalni prvak Kitajec Sun Yang. Cas jo bo predvidoma sporočil v petek dopoldne.

Na odločitev Casa pa še čaka trikratni olimpijski plavalni prvak Kitajec Sun Yang. Foto: Reuters

Cas v tem primeru razsoja spor med svetovno protidopinško organizacijo Wado in Mednarodno plavalno zvezo (Fina). Slednja je namreč oprostila oziroma zgolj opozorila kitajskega zvezdnika po incidentu iz leta 2018. Wada je tedaj nenapovedano obiskala Sun Yanga in mu vzela vzorec krvi, ki pa ga je nato nekdo iz njegove ekipe uničil.

Fina je pritrdila Kitajcu, češ da se predstavniki Wade niso ustrezno predstavili, in mu dovolila nastop na lanskem svetovnem prvenstvu v Gwangjuju, kjer je Sun osvojil dve zlati medalji, a so ob podelitvah medalj njegovi tekmeci protestirali. Wada se je na takšno odločitev pritožila in zahtevala prepoved nastopanja. Če bo Cas pritrdil njenim argumentom, bo Sun Yang ostal brez možnosti nastopanja za obdobje med dvema in osmimi leti.

Primer se vleče že dolgo, nazadnje so predvideno odločitev decembra lani morali preložiti zaradi težav pri ustreznih prevodih pričevanj udeležencev zaslišanj, ki so potekala v kitajščini in angleščini.

