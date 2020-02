Na Reki še osem slovenskih zmag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plavalci so na Reki dosegli še osem zmag. Vnovič je izstopala Neža Klančar, ki je na 100 m prosto v slovenskem reprezentančnem obračunu ugnala Janjo Šegel, na 50 m delfin pa je s 26,84 dosegla tudi nov osebni rekord.

"Vsekakor je to lep začetek v 50-metrskem bazenu. Zadovoljna sem sama in po tekmi je bil zadovoljen tudi trener. Sicer pa sem res vesela današnjega osebnega rekorda na 50 m delfin, pa tudi na 200 m prosto je šlo zelo dobro. Na 50 in 100 m prosto pa mi glede na osebne rekorde manjka še malo hitrosti," je po tekmi povedala Klančarjeva.

Ta se je januarja pripravljala v Avstraliji skupaj s svetovno podprvakinjo Kaylee McKeown, v februarju jo čakajo krajše priprave v Radovljici, že marca pa nova tekma in nato višinske priprave, kjer bo skušala dvigniti pripravljenost za lovljenje norme za olimpijski nastop v Tokiu.

Šeglova je bila z 1:04,23 najboljša na 100 m hrbtno, med dekleti pa so se na stopničke uvrstile še Ravenčanki Tjaša Oder in Daša Tušek kot druga in tretja na 400 m prosto ter Triglavanka Tina Čelik, ki je osvojila tretje mesto na 50 m prsno.

Še en dober izid je z osebnim rekordom 1:51,66 ob zmagi na 200 m prosto dosegel tudi Jaka Pušnik, kar dva osebna rekorda je dosegel Sašo Boškan iz Triglava, ki je bil najhitrejši na 50 in 200 m hrbtno. Na 50 m hrbtno je ob tem s 26,40 dosegel tudi nov slovenski mladinski rekord in normo za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu poleti v Aberdeenu. Pušnik se ji je zelo približal.

Ravenčan Gal Kordež se je pred Olimpijinim Gašperjem Štihom veselil zmage na 100 m delfin, tretji pa je bil na 50 m prosto. Ravenčan Dejan Šteharnik je bil najboljši na 100 m prsno.