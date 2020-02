Klančarjeva blizu normi B za OI

Disciplina je bila po pričakovanjih povsem slovenska. Selektor Gorazd Podržavnik za majsko evropsko prvenstvo v Budimpešti namreč napoveduje nastop štafete, ki bo lovila olimpijski nastop. Za Klančarjevo so se tako zvrstile ravenska reprezentančna kolegica Janja Šegel, pa tudi v nadaljevanju so finale lepo popolnile ravenske plavalke Daša Tušek, Tjaša Oder in Sara Račnik, ko so se uvrstile na četrto, peto in šesto mesto, Mojca Hancman je bila osma.

Šeglova dvakrat prekratka

Klančarjeva je zmagala še na 50 m prosto, kjer je s 26,09 spet tesno ugnala Šeglovo, najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa je zasedla Celjanka Anemari Košak. Ta je pred Šeglovo dobila tekmo na 50 m hrbtno. Olimpijka Odrova je bila po pričakovanjih najboljša na 800 m prosto, drugo mesto je osvojila Tuškova. Druga je bila tudi Triglavanka Tina Čelik na 100 m prsno.

V moški konkurenci so plavalci dosegli kar šest zmag. Ravenčan Gal Kordež je bil najboljši na 50 in 200 m delfin. Na krajši razdalji je drugo mesto osvojil Gašper Štih iz Olimpije, na daljši njegov soplavalec iz Fužinarja Jaš Berložnik. Ta je bil najhitrejši na 200 m mešano, kjer mu je družbo na zmagovalnem odru dela tretjeuvrščeni Triglavan Črt Perme Modrijančič.

Osebni rekordi in norme

Na 50 m prsno je bil najhitrejši Ravenčan Dejan Šteharnik 29,52. Jaka Pušnik iz ljubljanske Olimpije je s 3:59,78 vnovič plaval pod štirimi minutami na 400 m prosto in s 3:59,78 že v uvodu v sezono dosegel nov osebni rekord. Triglavan Sašo Boškan pa se je ob zmagi na 100 m hrbtno močno približal normi za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v Aberdeenu. Tretje mesto je osvojil Tim Bizjak iz Krškega.

"Po dosežku je zanesljivo izstopala Neža Klančar, a generalno sem zelo zadovoljen z večino nastopov. Večina tukaj tekmuje tukaj iz polnega treninga, zato vrhunski dosežki še niso pričakovani. Na Ravnah smo še v petek na treningu plavali po 12 km, dan pred tem smo bili v fitnesu in vsi so tukaj tudi zelo utrujeni," je po prvem dnevu na Reki povedal Podržavnik.

