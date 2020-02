Slovenci za zdaj s 24 kvotami za OI, pričakujejo jih 70

"Trenutno lahko povem, da imamo do danes že potrjenih 24 kvot v devetih individualnih panogah, načrtujemo pa udeležbo še v najmanj petih individualnih panogah ter močno upamo, da tudi v najmanj eni oziroma prvič v zgodovini v dveh kolektivnih panogah - rokometu in košarki," je v današnjem sporočilu za javnost OKS prenesla besede Perka.

Po podatkih OKS je med doseženimi kvotami športna plezalka Janja Garnbret. Svetovna prvakinja je nosilka ene od dveh plezalnih kvot, druga je Mia Krampl. Največ kvot doslej imajo zagotovljenih kajakaši in kanuisti na divjih vodah, štiri, eno mesto ima zagotovljen še ženski kajakaški dvojec na mirnih vodah v sprintu, te sicer niso imenske.

V atletiki ima Slovenija tri poimenske norme (Maja Mihalinec na 200 m, Maruša Mišmaš na 3000 m s preprekami in Tina Šutej v skoku s palico), v plavanju je obe doslej dosegla Tjaša Oder, tri ima država v kolesarstvu, v jadranju dve in eno v taekwondoju. Zadnje tri kvote so si na olimpijskih kvalifikacijah konec januarja priigrali slovenski igralci namiznega tenisa, in sicer v ekipni konkurenci in posledično dve v posamezni konkurenci.

Tokio, kjer so olimpijske igre bile že leta 1964, takrat je telovadec Miroslav Cerar, ki bo vodja tokratne slovenske odprave v Tokio, osvojil zlato in bronasto kolajno v gimnastiki, bo olimpijske igre gostil med 24. julijem in 9. avgustom.

