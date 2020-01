Znano je, kdaj in kje bodo naši rokometaši igrali olimpijske kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska rokometna reprezentanca si je s četrtim mestom na nedavnem evropskem prvenstvu zagotovila eno izmed dveh prostih mest v kvalifikacijah za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu. Slovenski rokometaši se bodo za olimpijski nastop med 17. in 19. aprilom v družbi Alžirije, Nemčije in Švedske borili v Berlinu.

Slabe štiri mesece pred odločilnimi boji je znan razpored olimpijskih kvalifikacij, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Uvodni dan se bodo izbranci Ljubomirja Vranješa po robu postavili Alžircem. Rokometaši iz Afrike so na tamkajšnjem prvenstvu, ki je potekalo v istem časovnem obdobju kot euro, zasedli tretje mesto, potem ko so v polfinalu s 27:30 klonili proti Egiptu, kasnejšemu prvaku.

Dan za tem bodo Slovenci v dvorani Maxa Schmelinga nasproti stali gostiteljem Nemcem, ki so na minulem EP zasedli peto mesto, v nedeljo, 19. aprila, pa jih čaka še obračun s starimi znanci Švedi. Slovenija in Švedska sta si nasproti stali nedolgo nazaj. Na tekmi drugega kroga prvega dela EP so bili na koncu Slovenci boljši z 21:19.

Vzporedno z berlinskim bosta potekala še dva olimpijska kvalifikacijska turnirja - v Trondheimu (Norveška, Brazilija, Čile, Južna Koreja) in Parizu (Francija, Hrvaška, Tunizija, Portugalska). Iz vsake skupine bosta na olimpijske igre, ki bodo v Toku od 24. julija do 9. avgusta, napredovali po dve reprezentanci, piše STA.