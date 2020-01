Francoska rokometna reprezentanca ima novega trenerja

Nekdanji reprezentant in dolgoletni Dinartov soigralec je s Francijo osvojil dve zlati olimpijski kolajni (2008 in 2012), dvakrat pa je postal še svetovni (2001 in 2009) in evropski prvak (2006 in 2010).

Francija je na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji razočarala ter se poslovila že po prvem delu tekmovanja.

Ko je bilo že jasno, da jih v drugem delu prvenstva ne bo, so Francozi v Trondheimu premagali Bosno in Hercegovino (31:23), pred tem pa so izgubili proti pozneje tretjeuvrščeni ekipi z Norveške (26:28) in reprezentanci Portugalske (25:28).

