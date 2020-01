Za konec še rekord Odrove in štafete Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjaša Oder je popravila 11 let star slovenski rekord na 1500 metrov prosto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zadnji dan državnega prvenstva v plavanju v 25-metrskih bazenih v Ljubljani je za nov slovenski rekord na 1500 m prosto poskrbela Ravenčanka Tjaša Oder, ki je s 15:52,61 za skoraj šest sekund izboljšala skoraj 11 let staro lastno najboljšo znamko v državi.

"Rekord je bil res star že 11 let in počasi je bil čas tudi zanj," je o najboljšem dosežku v državi povedala izkušena Odrova.

"Res pa je, da je bil današnji rekord tudi načrtovan, pa tudi to, da bi bila lahko zanesljivo še hitrejša, če bi imela ob sebi močnejšo konkurenco. Zame pa je to nekakšna poslastica ob zadnjem nastopu v 25-metrskem bazenu," je še dodala.

A rekord je za Odrovo le vmesni cilj do olimpijskih iger v Tokiu. "Tak izid bo treba poleti plavati v velikem bazenu, če želim biti na Japonskem konkurenčna. Lahko se izide, saj sama nimam dobrih obratov in zato to ni nerealno." Soliden izid je s 16:15,44 dosegla tudi drugouvrščena Ravenčanka Daša Tušek.

Za slovenski rekord so poskrbele tudi plavalke Olimpije Anja Jelesijevič, Naja Martinčič, Sara Mihalič in Neža Klančar, ki so 4 x 100 m mešano zmogle v 4:10,77 minute.

Martin Bau je prišel do novih naslovov. Foto: Sportida

Dve novi zmagi je dosegla tudi Mariborčanka Katja Fain, ki je zmagala na 100 m delfin, kjer je z 59,15 dosegla načrtovani osebni rekord, na 50 m prosto pa ga je s 25,00 izenačila in dobila prestižni dvoboj s Klančarjevo. Finalistka evropskega prvenstva v Glasgowu Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde je zanesljivo dobila tekmo na 200 m prsno.

V moški konkurenci je bil osrednji zvezdnik tekmovanja Mariborčan Martin Bau, ki je nizu prvih mest dodal zmago na 1500 m prosto, pa čeprav je le tesno ugnal klubskega sotekmovalca Jana Tomana.

Ravenčan Gal Kordež je bil najboljši na 100 m delfin, njegov klubski kolega Matija Može na 200 m prsno, na 50 m prosto pa je bil med Slovenci najboljši Ribničan Robert Lovšin. Mešano štafeto so dobili plavalci Fužinarja.

Izidi:

Moški:

1500 m prosto: 1. Martin Bau (BM) 15:20,75, 2. Jan Toman (BM) 15:21,95, 3. Jure Dolinar (BM) 15:40,20;



100 m delfin: 1. Gal Kordež (FR) 53,71, 2. Robert Lovšin (RR) 53,95, 3. Marcel Primožič (BP) 55,20;



200 m prsno: 1. Matija Može (FR) 2:12,83, 2. Lovro Knez (FR) 2:15,23, 3. Jaš Berložnik (FR) 2:16,79;



50 m prosto: 1. Johan Bernard Reinier Schwietert (Niz) 22,96, 2. Robert Lovšin (RR) 23,11, 3, Marcel Primožič (BP) 23,14;



4 x 100 m mešano: 1. Fužinar Ravne 3:43,14, 2. Branik Maribor 3:46,09, 3. Triglav Kranj 3:48,34 (MDR);

Ženske:

1500 m prosto: 1. Tjaša Oder (FR) 15:52,61 DR, 2. Daša Tušek (FR) 16:15,44, 3. Mojca Hancman (FR) 17:08,74;



100 m delfin: 1. Katja Fain (FR) 59,15, 2. Pia Primc (IL) 1:01,90, 3. Tina Čelik (TK) 1:02,30;



200 m prsno: 1. Tjaša Vozel (ZVK) 2:26,45, 2. Sara Mihalič (OL) 2:31,10, 3. Mojca Marčun (RR) 2:34,43;



50 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 25,00, 2. Neža Klančar (OL) 25,07, 3. Janja Šegel (FR) 25,14;



4 x 100 m mešano: 1. Olimpija (Anja Jelesijevič, Naja Martinčič, Sara Mihalič, Neža Klančar) 4:10,77 DR, 2. Fužinar Ravne 4:14,50, 3. Triglav Kranj 4:17,90.