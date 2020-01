Fainova izboljšala slovenski rekord

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na državnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Ljubljani z 1:54,98 dosegla nov slovenski rekord na 200 m prosto. Za 25 stotink sekunde je izboljšala lasten rekord, ki ga je decembra dosegla na evropskem prvenstvu v Glasgowu. Za še en slovenski rekord so ob koncu dneva poskrbele plavalke ravenskega Fužinarja Sara Račnik, Daša Tušek, Tjaša Oder in Janja Šegel, ki so 4 x 200 m prosto zmogle v 8:05,40.

Na prvih 100 metrih je Katji Fain še lahko delno sledila plavalka Olimpije Neža Klančar, ki je z 1:58,54 prav tako dosegla najboljšo znamko v karieri. Še ena reprezentantka, Janja Šegel iz Fužinarja, je bila tretja.

Fainova je tudi to prvenstvo vzela za resen trening in nato zmagala še v morda najtežji plavalni disciplini sploh - 400 m mešano. "Na 200 m prosto sem si res želela plavati pod 1:55 in dosežek me ni presenetil. Za to sem bila pripravljena že decembra, a se ni povsem izšlo, zdaj pa sem to dosegla," je o rekordu povedala reprezentantka Branika.

O drugi zmagi pa je dodala: "Na 400 mešano sem plavala le na zmago, za sprostitev, saj sem vedela, da prvo mesto ni vprašljivo, zato sem lahko uživala."

Korošice popravile državni rekord

Janja Šegel je pomagala štafeti ravenskega Fužinarja do novega rekordnega časa v Sloveniji na 4 x 200 m prosto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za še en slovenski rekord so ob koncu dneva poskrbele plavalke ravenskega Fužinarja Sara Račnik, Daša Tušek, Tjaša Oder in Janja Šegel, ki so 4 x 200 m prosto zmogle v 8:05,40.

Klančarjeva je osebni rekord s 26,48 dosegla še ob zmagi na 50 m delfin, Šeglova je zmagala na 100 m hrbtno.

V moški konkurenci še naprej kraljuje Mariborčan Martin Bau. Ta je najprej dobil tesen dvoboj s Primožem Pavletičem Šenico in Jako Pušnikom na 200 m prosto, nato pa zmagal še na 400 m mešano in se s soplavalci veselil tudi prvega mesta v štafeti 4 x 200 m prosto.

Šenica Pavletič je dobro formo potrdil še v naslednji disciplini na 100 m hrbtno, kjer je s 54,49 krepko izboljšal osebni rekord, dobil pa tudi tesen dvoboj z mladim triglavanom Sašom Boškanom, ki je s 54,72 dosegel nov slovenski mladinski rekord.

Na 50 m delfin se je zmage veselil Ravenčan Gal Kordež.

Izidi 3. dne DP v plavanju v 25-metrskih bazenih: - moški:

- 200 m prosto: 1. Martin Bau (BM) 1:47,73, 2. Primož Pavletič Šenica (LL) 1:48,35, 3. Jaka Pušnik (OL) 1:48,93;

- 100 m hrbtno: 1. Primož Šenica Pavletič (LL) 54,49, 2. Sašo Boškan (TK) 54,72 MDR, 3. Žan Pogačar (RR) 55,47;

- 400 m mešano: 1. Martin Bau (BM) 4:20,13, 2. Matija Može (FR) 4:21,29, 3. Jaš Berložnik (FR) 4:21,40;

- 50 m delfin: 1. Gal Kordež (FR) 24,12, 2. Robert Lovšin (RR) 24,47, 3. Mitja Horvat (NC) 24,56;

- 4 x 200 m prosto: 1. Branik Maribor 7:33,62, 3. Fužinar Ravne 7:37,35, 3. Olimpija Ljubljana 7:46,04; - ženske:

- 200 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 1:54,98, 2. Neža Klančar (OL) 1:58,54, 3. Janja Šegel (FR) 2:00,83;

- 100 m hrbtno: 1. Janja Šegel (FR) 1:00,71, 2. Anemari Košak (NC) 1:01,21, 3. Janja Jamšek (FR) 1:02,14;

- 400 m mešano: 1. Katja Fain (BM) 4:40,40, 2. Sara Račnik (FR) 4:51,38, 3. Sara Mihalič (OL) 4:54,69;

- 50 m delfin: 1. Neža Klančar (OL) 26,48, 2. Iza Vodenik (NC) 27,31, 3. Tina Čelik (TK) 28,08;

- 4 x 200 m prosto: 1. Fužinar Ravne (Sara Račnik, Daša Tušek, Tjaša Oder, Janja Šegel) 8:05,40 DR, 2. Neptun Celje 8:42,46, 3. Olimpija Ljubljana 9:00,27.



