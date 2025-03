Tina Čelik v Zagrebu v zavidljivi formi, pet zmag Janje Šegel

Plavalka Triglava Tina Čelik je na mednarodnem mitingu v Zagrebu potrdila zavidljivo formo za to obdobje. Z 31,56 je slavila na 50 m prsno in z 1:08,57 na 100-metrski razdalji. Temu je dodala še zmago na 100 m delfin. Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja je dosegla kar pet zmag.

Na 50 m prsno se je Čelik osebnemu rekordu približala na osem stotink sekunde, na dvakrat daljši razdalji na štiri desetinke. "Na tekmo sem šla brez pretiranih pričakovanj, da bi preverila, kje sem po zahtevnih treningih in pripravah na Madeiri. Seveda pa sem s temi dosežki zelo zadovoljna," je po tekmi za STA povedala plavalka.

Naslednji večji izzivi bodo na sporedu aprila v Gradcu in Banjaluki, predvsem na drugi tekmi pa si kranjska reprezentantka želi tudi kakšen osebni rekord, kar pa so dosežki blizu najboljši znamki v državi. "Seveda so želja tudi državni rekord, to bo pač prišlo, ko bo," še pravi plavalka, ki ji bo glavni izziv sezone nastop na poletnem SP v Singapurju.

Janja Šegel je bila najhitrejša na 50, 100 in 200 m hrbtno, na 100 in 200 m prosto, na 50 m kravl je bila druga. Foto: Guliverimage

Najobsežnejši spored je imela olimpijka Janja Šegel, ki je bila najhitrejša na 50, 100 in 200 m hrbtno, na 100 in 200 m prosto, na 50 m kravl je bila druga. Prepričala je predvsem v hrbtni tehniki. "Glede na vse okoliščine sem zadovoljna. Na pripravah smo delali trdo, vmes sem bila prehlajena, še v četrtek sem imela težave z želodcem ... Posebej vesela sem dosežka 1:02,61 na 100 hrbtno, saj zaradi obsežnega programa nisem plavala na polno. Nisem vedela, da sem že tako hitra. Res super trening," je o mitingu v hrvaški prestolnici povedala Korošica.

Sašo Boškan Foto: www.alesfevzer.com

Kranjski olimpijec Sašo Boškan je bil najboljši na 800 m prosto, na 200-metrski razdalji pa je v bržkone najbolj napetem obračunu tekmovanja izgubil dvoboj z Madžarom Kappanyjem Kakukom za sedem stotink sekunde. "Sašo je po pripravah očitno utrujen," je kanček slabše izide in poraz na 200 m prosto razložil njegov trener Luka Berdajs.

Radovljiška olimpijka v daljinskem plavanju Špela Perše je prepričala z zmagama na 400 in 800 m prosto.

Dobro se je odrezala tudi Zala Mojsilović Mežnarič iz ptujskega Kurenta, ki je osvojila drugi mesti na 200 m delfin in mešano ter tretji na 100 m delfin in 400 m mešano. Alexander Paternoster iz Fužinarja je bil drugi na 200 m prsno in tretji na na 400 m mešano, kjer je bil hitrejši tudi od Boškana. Tilen Maček iz Triglava je na 200 m prsno osvojil bron.