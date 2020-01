Prvi dan po mariborskih notah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani se je začelo letošnje državno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Prvi dan je minil v znamenju plavalcev mariborskega Branika, ki so se po zaslugi Katje Fain in Martina Baua veselili kar petih zmag.

V ženski konkurenci je bila Fainova najboljša na 400 m prosto in 200 m delfin. Na 400 m prosto je s 4:04,97 dobila tesen dvoboj z ravensko olimpijko Tjašo Oder (4:06,21). Na 200 m delfin, eni najtežjih plavalnih disciplin, pa je bila z 2:10,07 prepričljivo boljša od konkurence.

"Na 400 m prosto sva se s trenerko dogovorili, da začnem pod dvema minutama, nato sem plavala le še na zmago. Testirala sem hitrejši začetek tekme. Zelo zadovoljna pa sem s tekmo na 200 m delfin, kjer sem napadala osebni rekord, kar mi je tudi uspelo," je po tekmi za STA povedala Fainova, ki si želi še osebna rekorda na 200 m hrbtno in 100 m delfin. "Morda še kakšnega, a o tem se bova s trenerko na prvenstvu odločali sproti."

Na 100 m mešano se je zmage veselila slovenska rekorderka Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije. Velenjčanka Nuša Erjavec je na 100 m prsno izkoristila odsotnost Tjaše Vozel, izkušena Celjanka Anemari Košak pa je dobila tekmo na 50 m hrbtno. V štafeti na 4 x 100 m prosto so bile najboljše plavalke ravenskega Fužinarja.

"Res sem zelo zadovoljen," je po koncu dejal Martin Bau. Foto: Sportida

Bau dobil dva tesna dvoboja

V moški konkurenci je Bau dobil dva tesna dvoboja. Na 400 m prosto je s 3:50,11 le za sedem desetink ugnal mladega plavalca Olimpije Jako Pušnika, še slabe pol sekunde več je zaostal Pirančan Marcel Primožič. Tekmeca sta se v boju za srebro približala predvsem v končnici.

Na 200 m delfin pa Bau z močnim finišem na zadnji razdalji premagal Ravenčana Gala Kordeža, ki je v končnici povsem popustil. Nato je bil še pomemben član zmage mariborske moške štafete, kjer so se s srebrom in novim slovenskim mladinskim rekordom izkazali tudi plavalci kranjskega Triglava.

"Res sem zelo zadovoljen. Na 400 m prosto sem plaval na zmago in lahko v končnici celo malo popustil, saj sem zaradi napornih priprav zelo utrujen, potreboval pa sem še moč za dve tekmi. Na 200 m delfin sem imel nato dobro tekmo in dosegel tudi dober izid, super pa se je šlo še v štafeti in zadovoljnem sam lahko tudi z vsem, kar smo tukaj pokazali kot klub," je uvodni večer v Ljubljani opisal Bau.

Na 100 m prsno je z 59,00 prepričal reprezentant Triglava Peter John Stevens. Na 100 m mešano je bil najboljši Ravenčan Matija Može, na 50 m hrbtno pa Radovljičan Žan Pogačar.

Izidi:

Moški:

- 400 m prosto: 1. Martin Bau (BM) 3:50,11, 2. Jaka Pušnik (OL) 3:50,85, 3. Marcel Primožič (BP) 3:51,29;

- 100 m mešano: 1. Matija Može (FR) 57,04, 2. Kristjan Meža (VV) 57,71, 3. Aleš Zupanec (TK) 57,72;

- 100 m prsno: 1. Peter John Stevens (TK) 59,00, 2. Matija Može (FR) 1:01,43, 3. Lovro Knez (FR) 1:01,63;

- 50 m hrbtno: 1. Žan Pgačar (RR) 25,41, 2. Sašo Boškan (TK) 25,90, 3. Tadej Tošovič (BM) 25,96;

- 200 m delfin: 1. Martin Bau (BM) 1:59,37, 2. Gal Kordež (FR) 1:59,89, 3. Jaš Berložnik (FR) 2:01,77;

- 4 x 100 m prosto: 1. Branik Maribor 3:23,64, 2. Triglav Kranj 3:24,39, 3. Fužinar Ravne 3:28,25; Ženske:

- 400 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 4:04,97, 2. Tjaša Oder (FR) 4:06,21, 3. Daša Tušek (FR) 4:13,06;

- 100 m mešano: 1. Neža Klančar (OL) 1:01,03, 2. Nika Fain (BM) 1:03,20,3. Manca Marčun (RR) 1:03,57;

- 100 m prsno: 1. Nuša Erjavec (VV) 1:08,97, 2. Tina Čelik (TK) 1:09,65, 3. Sara Mihalič (OL) 1:10,95;

- 50 m hrbtno: Anemari Košak (NC) 28,12, 2. Janja Šegel (FR) 28,31, 3. Neža Klanlar (OL) 28,48;

- 200 m delfin: 1. Katja Fain (BM) 2:10,07, 2. Sara Globokar (LL) 2:16,49, 3. Maja Lotrič (TK) 2:16,52;

- 4 x 100 m prosto: 1. Fužinar Ravne 3:47,79, 2. Olimpija 3:51,21, 3. Neptun Celje 3:52,34.

