Maček za las brez finala v Changwonu

Po prvem kvalifikacijskem dnevu so bili na vrhu štirje tekmovalci s polnim izkupičkom 50 zadetkov, po koncu kvalifikacij pa je bil najboljši Britanec Matthew John Coward-Holley s 124 zadetki, v finalu pa so še Ciprčan Andreas Makri (123) ter Turek Yavuz Ilnam, Avstralec James Willet, Turek Tolga Tuncer in Francoz Sebastien Guerrero, vsi so zadeli po 122 tarč.

Boštjan Maček je začel na 42. mestu po prvem dnevu (25, 23), v zadnjih treh serijah pa se je s 24, 25 in 24 zadetki prebil na sedmo mesto. Na tekmi sta v konkurenci svetovnega pokala nastopila še dva slovenska strelca, ki pa nista končala v ospredju. Tomaž Blazinšek je bil 79. s 114 zadetki, Denis Vatovec je kvalifikacije končal na 93. mestu (112).

Izven konkurence - vsaka država ima pravico, da poleg treh strelcev na kvalifikacijski tekmi prijavi še dva dodatna tekmovalca - je nastopil Matjaž Lepen, ki je zadel 118 letečih tarč in končal na četrtem mestu v svoji skupini.