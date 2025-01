Ljubljana Slovan na Malto s sedmimi goli zaostanka

Ljubljana Slovan je v skupinskem delu tekmovanja v slovaških Novakih zasedla drugo mesto in bila izzivalec v žrebu četrtfinalnih parov. Ljubljančani so naleteli na najboljšo ekipo skupine C, Sliemo, ki je bila ustanovljena že davnega leta 1912.

Ljubljančani so malce slabše začeli dvoboj in hitro zaostali za tri gole (2:5), nato pa se v drugi četrtini vrnili in izenačili na 5:5 po golu Branka Kirasiča. Polčas je kljub temu s 6:5 pripadel predstavnikom z Malte, ki so prednost dodobra oplemenitili v tretjem in četrtem delu igre ter si zagotovili lepo prednost pred povratno tekmo. Ta bo na vrsti 1. februarja na Malti.

Pri domačih se je med strelce vpisalo pet igralcev. Po dvakrat so zadeli Kirasič, Matija Bernard Čanč in Enej Potočnik, po enkrat pa kapetan Nejc Žiberna in Anže Povhe. Pri gostih sta po pet golov dosegla Liam Galea in Dino Zammit.

Polfinale bo na vrsti 22. februarja in 8. marca, finale pa 5. ter 26. maja. V pokalu izzivalcev sicer ne nastopajo klubi iz najboljših 12 evropskih držav po vrednotenju Evropske plavalne zveze.