Izjemen uspeh Darka Jorgića, dramatični finale trajal skoraj pet ur

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je s svojim nemškim klubom Saarbrücknom sinoči v Düsseldorfu prvič osvojil naslov v ligi prvakov. Saarbrücken je v dramatičnem finalu po 4:35 ure igre v tako imenovanem zlatem dvoboju, ki so ga uporabili prvič doslej, z 2:1 malo pred polnočjo premagal šestkratno zmagovalko Borussio Düsseldorf. Saarbrücken je drugič igral v finalu lige prvakov in prvič prišel do naslova.

Premiera podaljška oziroma zlati dvoboj je postal nujen, ker je Saarbrücken pred tem dobil povratno tekmo v Düsseldorfu s 3:2 in izenačil po porazu na prvi tekmi (2:3). Za odločilno drugo točko je poskrbel Darko Jorgić, ki je v odločilnem dvoboju z 11:9 tesno premagal mladega talenta iz Düsseldorfa, Kaya Stumperja.

Najboljši igralec Saarbrückna Patrick Franziska je pred tem dobil vse tri dvoboje, vključno z dvema zmagama po pet nizov proti evropskima prvakoma Dang Qiuju in Antonu Källbergu.

Novi evropski klubski prvaki. Od leve proti desni: Patrick Franziska, Darko Jorgić, Takuya Jin, Cedric Nuytinck in Tomaš Polansky. Foto: Guliverimage

Ob ponovni odsotnosti rekordnega evropskega prvaka Tima Bolla, ki zaradi vztrajnih težav s hrbtom ni mogel nastopiti na obeh finalnih tekmah, je bil Šved šibka točka düsseldorfske ekipe, saj je izgubil vseh pet dvobojev.

Franziska: Velik uspeh za celotno regijo

Slovenski as s kapetanom Patrickom Franzisko ... Foto: Guliverimage Igralci Borussie Düsseldorfa, najuspešnejše ekipe v LP, so sicer imeli sedmi naslov že na dosegu roke, ko je Stumper zagotovil vodstvo z 2:1 pred več kot 1100 gledalci v razprodani dvorani ARAG CenterCourt. Vendar pa so gosti na krilih Franziske in Jorgića zrežirali preobrat in z dvema zmagama prvič poskrbeli za podaljšek.

"Celotna ekipa je zelo ponosna na to zmago. Izgubili smo uvodno partijo (Jorgić je klonil proti Dang Quiju, op. STA), vendar smo ohranili vero vase in v svojo ekipo. To je velik uspeh za celoten klub in celotno regijo. Tekma ne bi mogla biti tesnejša. Za zmago v tako izenačenem dvoboju je bilo potrebno veliko poguma in sreče. Zdaj je težko govoriti, a upam, da bomo čez dan ali dva spoznali, kako veliko zmago smo dosegli," je po finalu dejal Patrick Franziska.

Jorgić: Franziska je pokazal, zakaj je kapetan te ekipe

... in Belgijcem Cedricom Nuytinckom. Foto: Guliverimage Tudi Darko Jorgić, ki je nato dobil odločilni dvoboj, s katerim je gostom priigral zlati dvoboj, je po zmagi težko našel besede.

"Po štirih urah in pol razburljivih dvobojev je težko najti besede. Doma smo izgubili z 2:3, a smo verjeli, da lahko zmagamo. Že v Saarbrücknu pred tremi dnevi smo prikazali izjemno igro, a je bila Borussia Düsseldorf takrat premočna. Danes sem dobro začel, potem pa je Dang še enkrat dokazal, kako močan je, predvsem psihično. Tudi proti Patricku je igral odlično, a Franziska je pokazal, zakaj je kapetan te ekipe in nas popeljal do zmage. Danes je dobil vse svoje dvoboje," je dejal najboljši slovenski namiznoteniški igralec.

"Vedeli smo, da bo Dang igral prvo tekmo in zato je bil Jin prvi za Saarbrücken. Nazadnje je premagal Danga, nocoj pa si ni ustvaril veliko priložnosti. Franziska nato ni naredil nobene napake. Proti Stumperju sem na koncu igral zelo pogumno, da sem končal tekmo," je dodal Jorgić: "To je naš prvi naslov v ligi prvakov in veselimo se naslednjih izzivov."