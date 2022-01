Legendarni slovenski prvak zapira poglavje

Najslavnejši slovenski strelec, osemkratni olimpijec Rajmond Debevec je včeraj zaprl eno poglavje v svoji veličastni in izjemno dolgi karieri. "Z današnjim nastopom na trzinski Skirci se je moja aktivna kariera z zračnim orožjem končala," je zapisal na družbenem omrežju Facebook. A to še ne pomeni popolnega konca kariere, nam je povedal 58-letnik.

Včeraj je na tekmovanju Skrica Open, ki ga prireja strelsko društvo Trzin, še zadnjič tekmovalno ustrelil z zračno puško, a bo še tekmoval z malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem.

"Kariera se konča, prijatelji ostanejo ..."

"Prvič sem na mednarodnem tekmovanju z zračno puško v italijanski Gorici nastopil pred 45 leti, leta 1977. Od takrat do današnjega zadnjega meča sem z zračno puško nastopil na več kot tisoč tekmovanjih, na katerih sem osvojil 26 kolajn na svetovnih pokalih, devet na evropskih prvenstvih, štiri na finalih svetovnega pokala, eno na svetovnem prvenstvu, dosegel dva finalna svetovna rekorda, sedemkrat nastopil na olimpijskih igrah na 10-metrski razdalji in tako dalje," je po včerajšnji tekmi zapisal na svojem profilu na Facebooku in dodal: "Vendar od vsega najbolj cenim to, da sem imel v teh 45 letih na prizoriščih po vsem svetu privilegij spoznati nešteto prijaznih in čudovitih ljudi, izmed katerih se je z mnogimi stkalo pristno dolgotrajno prijateljstvo. Kariera se konča, prijatelji ostanejo ..."

Motivacije mu zlepa ne zmanjka, a so tu še drugi dejavniki

"Šport bi moral biti na dnevnem redu vsakega človeka od mladosti do starosti." Foto: Grega Valančič/Sportida Lani smo olimpijskega prvaka iz Sydneyja 2000 in nosilca bronastih odličij z iger v Pekingu 2008 in Londonu 2012 "zasliševali" za sobotni intervju. Tudi tedaj smo načeli temo upokojitve. Takole nam je odgovarjal: "Čeprav je krivulja mojih uspehov segla zelo visoko, je že dolgo obrnjena navzdol in jaz samo poskušam z ročno zavoro upočasniti to upadanje. Deloma mi uspeva, deloma ne, rezultati niso niti malo več takšni, kot sem jih bil vajen, tu in tam mi pa še vedno kaj uspe. Motivacije mi zlepa ne zmanjka, a so tu dejavniki, na katere nimam nobenega vpliva. Starost pač vpliva na to fino motoriko, na vid sploh.

Tudi potrpežljivosti mi ne manjka, težav nimam niti s koncentracijo in osredotočenostjo na cilje, vidim pa, da preprosto ne zmorem več umirjati puške, se postaviti v položaj, ki bi zagotavljal popolno mirnost. Telo ne sledi več umu in to vpliva na konkurenčnost. Disciplino, v kateri bi bil še lahko konkurenčen, to je 60 strelov leže z malokalibrsko puško, v tej sem nazadnje v Londonu osvojil olimpijsko kolajno, so izbrisali iz programa iger, tako da … Ampak jaz se pač ne predam, pred dvema letoma sem bil svetovni prvak, sicer v neolimpijski disciplini z velikokalibrsko puško … Izkušnje, ki sem jih nabral v vseh teh letih, še posebej v razmerah, kjer se mlajši zaradi neizkušenosti ne znajdejo, ker nimajo tega taktičnega znanja, četudi tehnika pri njih ni vprašljiva, mi še kdaj pa kdaj omogočijo uspeh."

Starosta slovenskega olimpizma tako zapira eno poglavje v svoji strelski karieri, a za zdaj o popolnem koncu ukvarjanja z dejavnostjo, ki je zaznamovala večji del njegovega življenja, še ne razmišlja. "Šport bi moral biti na dnevnem redu vsakega človeka od mladosti do starosti. Ne vrhunski in tekmovalni, temveč rekreativni. In strelstvo je zagotovo tak šport, s katerim se lahko ukvarjaš tudi v starejših letih," nam je povedal maja lani.

Imenitna strelska zasedba v Rušah Velika nagrada v Rušah je že vrsto let v začetku koledarja Mednarodne strelske zveze (ISSF), tradicija se bo nadaljevala tudi v tem pandemičnem času. Med sredo in soboto bo tako na največjem strelskem tekmovanju v zračnem orožju v Sloveniji nastopilo več kot 160 tekmovalcev in tekmovalk iz 19 držav, med temi pa ne bo Debevca. Strelsko tekmovanje v Rušah v organizaciji SD 1. Pohorski bataljon je v minulih letih na Štajersko privabil številne imenitne mednarodne tekmovalce in tekmovalke. Tako bo tudi na letošnjem tekmovanju - med nastopajočimi bo prvo ime slovenskega strelstva Živa Dvoršak. Poleg Dvoršakove pa bodo v Rušah nastopile še druge vrhunske slovenske strelke z zračnim orožjem - na strelski črti bosta tudi njeni reprezentančni kolegici Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič, a tudi druge države v Ruše pošiljajo močne zasedbe, pa poroča STA.

