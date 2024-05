Lucija Tarkuš poskrbela za slovenski rezultat dneva v Šanghaju

Športni plezalci so v prvem kvalifikacijskem krogu za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v Šanghaju opravili s predtekmovanjem. Od osmih Slovencev so se v sobotni polfinale uvrstili štirje, Luka Potočar in Anže Peharc pri moških ter Lucija Tarkuš in Mia Krampl pri ženskah.

Športni plezalci se bodo na poletnih olimpijskih igrah avgusta v Parizu merili v kombinirani disciplini balvani in težavnost. In tudi prvi del tekmovalne serije olimpijskih kvalifikacij je bil v znamenju balvanov in težavnosti.

Na Kitajskem so plezalci v četrtek opravili z balvani, danes je bila na sporedu še preizkušnja v težavnosti, po katerih so bili znani udeleženci sobotnega polfinala, v katerem se bo za nastop v finalu merilo po najboljših 20 v vsaki od konkurenc. Zgolj najboljših osem med ženskami oziroma moškimi bo nato nastopilo še v nedeljskem finalu.

Lucija Tarkuš presenečena nad tako dobrim rezultatom

"Jutri je nov dan, ko bo veliko plezanja in se lahko zgodi prav vse," napoveduje Lucija Tarkuš. Foto: Lena Drapella/IFSC Za najboljši slovenski dosežek po balvanih in težavnosti je poskrbela 20-letna tekmovalka iz Slovenske Bistrice Lucija Tarkuš s skupno devetim mestom, po balvanih je bila 11., po težavnosti osma, za 118,6 točke od 200 možnih.

"Smer se je danes res izkazala za kar težko, sicer mislim, da v njej nisem pokazala svojega najboljšega plezanja in sem bila na koncu presenečena nad tako dobrim rezultatom," je iz Šanghaja sporočila Tarkuš, ki je na Kitajsko odpotovala kot rezerva, potem ko je prva izbira Lučka Rakovec zaradi bolezni ostala doma.

"Zelo sem vesela, da sem se tako zanesljivo uvrstila v polfinale, dobre kvalifikacije so zagotovo potrditev, da sem dobro pripravljena. Je pa jutri nov dan, ko bo veliko plezanja in se lahko zgodi prav vse. Potrudila se bom po najboljših močeh, dala vse od sebe in čim bolj uživala med plezanjem," je še dejala.

V polfinale tudi Mia Krampl

Mia Krampl že ima izkušnje z olimpijskih iger. Foto: Grega Valančič Mia Krampl, ki ima od slovenske osmerice edina že olimpijsko izkušnjo z iger leta 2021 v Tokiu, je v polfinale napredovala kot 14., zbrala je 107,9 točke. Po balvanih je bila 12., po težavnosti pa presenetljivo komaj 19., najslabša med Slovenkami, a ji je solidna balvanska runda dan prej zagotovila pot v polfinale.

Vita Lukan na 24. in Sara Čopar na 33. mestu sta že končali tekmovanje v Šanghaju. Obe sta bili slabi v balvanskem plezanju. Tudi boljši nastop v težavnosti jima ni pomagal, Lukanova je bila celo najboljša Slovenka danes z osmim mestom, Čoparjeva pa je končala na 15. mestu v težavnosti. Norma za polfinala je bila postavljena pri 89,0 točke, Lukanova je zbrala 85,6 točke, Čoparjeva 75,8 točke. Vodi Japonka Miho Nonaka z izkupičkom 159,6 točke, kot tretja po balvanih in četrta po težavnosti.

Potočar šesti po težavnosti

Luka Potočar je v predtekmovanju osvojil 15. mesto. Foto: Grega Valančič Pri moških vodi olimpijski prvak iz Tokia Španec Alberto Gines Lopez z izkupičkom 167,1 točke, kot tretji po balvanih in prvi po težavnosti.

Luka Potočar je 15. s 100,8 točke. Anže Peharc je polfinale ujel s 17. mestom, zbral je 97,7 točke. Potočar je bil po balvanskem delu komaj 35., kot šesti po težavnosti pa si je zagotovil polfinale. Peharc je bil po balvanih osmih, po težavnosti 32.

Zan Lovenjak Sudar je bil skupno 30. (77,0 točke), Martin Bergant je tekmovanje končal na 35. mestu (65,9 točke). Meja polfinala je bila postavljena pri 94,3 točke.

Janja Garnbret si je že zagotovila nastop na OI v Franciji, kjer bo branila naslov. Foto: Ana Kovač

Slovenija ima pri moških odprti obe kvoti za OI, pri ženskah pa je ob branilki olimpijskega zlata Janji Garnbret na voljo še eno prosto mesto za Pariz.

Potniki za OI še ne bodo znani po nedeljskem finalu v Šanghaju. Tekmovalce med 19. in 23. junijem v Budimpešti čaka še drugi kvalifikacijski krog in le najboljša deseterica pri ženskah oz. moških v seštevku obeh tekem bo potovala v Pariz.