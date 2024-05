Osmerico slovenskih športnih plezalcev med 16. in 19. majem v Šanghaju čaka prvi del olimpijskih kvalifikacij, na katerem bodo začeli lov na preostale tri olimpijske kvote in ga nadaljevali konec junija v Budimpešti. Slovenska reprezentanca verjame, da olimpijska prvakinja Janja Garnbret avgusta v Pariz ne bo potovala sama, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).

Slovenija ima v športnem plezanju na voljo štiri olimpijske kvote za Pariz. Vstopnico za olimpijski nastop si je z zmago na lanskem svetovnem prvenstvu že zagotovila Janja Garnbret. Za preostale tri se bo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju od 16. do 19. maja v Šanghaju na Kitajskem in od 20. do 23. junija v Budimpešti na Madžarskem potegovalo osem članov slovenske reprezentance v športnem plezanju.

Lov za še eno žensko kvoto na Kitajskem začenjajo Vita Lukan, Mia Krampl, Sara Čopar in Lucija Tarkuš, ki je kot rezerva nadomestila Lučko Rakovec, za dve moški kvoti pa se bodo potegovali Luka Potočar, Anže Peharc, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar, so sporočili iz PZS.

Gorazd Hren in Luka Fonda Foto: Grega Valančič

"Res smo imeli nekaj težav s poškodbami, a to je za nami in računam, da bodo vsi opravili dobre nastope, ki so potrebni tako v balvanih kot v težavnosti. Verjamemo, da imamo realne možnosti, da poleg Janje dobimo še enega olimpijca. Konec koncev smo zato tu, za to se bomo borili. Konkurenca je zelo velika, veliko držav ima isti cilj, ampak mi smo osredotočeni na svoje nastope in svoje želje. Zdaj bomo dali na tej tekmi vse od sebe in poskušali iti s čim boljšim občutkom na drugo tekmo in računamo, da Janja v Parizu ne bo sama," je v izjavi za PZS dejal selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren. Ob njem so na Kitajskem še trenerja Luka Fonda in Domen Švab ter fizioterapevt Sašo Oštir.