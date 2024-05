Peharc, Tarkuševa in Kramplova najuspešneje začeli lov na OI

Slabše sta se v moški konkurenci odrezala Luka Potočar s 35. in Martin Bergant z 42. mestom. Med dekleti je bila Vita Lukan 35. in Sara Čopar 37. Najboljša sta bila Korejec Dohyun Lee in Ukrajinka Jevgenija Kazbekova.

V moški konkurenci sta v okviru kvalifikacij za Slovenijo še vedno odprti dve mesti, v ženski pa je zanesljiva potnica branilka olimpijskega zlata Janja Garnbret, na voljo pa je še eno prosto mesto. A potniki za igre še ne bodo znani po nedeljskem finalu v Šanghaju. Na Kitajskem bodo plezalci v petek opravili s težavnostjo, najboljših 20 se jih bo prebilo v polfinale, samo najboljših osem pa nato v nedeljski finale.

Tekmovalce med 19. in 23. junijem v Budimpešti čaka še drugi kvalifikacijski krog in le najboljša deseterica v seštevku obeh tekem bo potovala v Pariz.

Presenečen, da se mu je uspelo zbrati

Med Slovenci je bil danas na balvanih z dvema vrhovoma najboljši Peharc (AO Kranj), ki je dosegel tudi tri višje in štiri nižje cone. "Balvani so moja močnejša disciplina in moram reči, da sem z nastopom zadovoljen. Morda bi lahko šlo še bolje, saj sem začel res slabo in sem kar presenečen nad sabo, da se mi je uspelo zbrati in sem odplezal naprej, kar je bil velik plus današnjega dne," je bil zadovoljen 26-letni Tržičan.

"Vsi tekmovalci smo hoteli dobro plezati, saj je bila to prva runda, ki ti je dala občutek, ali si zraven ali ne, in potrditev zelo pomaga v naslednjem krogu, v težavnosti jutri, ki bo odločala o polfinalu. Po tekmi sem imel mešane občutke, zdaj ko sem zadevo pogledal od daleč, pa moram reči, da sem šel čezse in sem zadovoljen z rezultatom, ki sem ga dosegel. Jutri lahko nastopam samozavestno," je še dodal.

Lucija Tarkuš je priložnost v ekipi dobila v zadnjem trenutku, ko je kot rezerva nadomestila Lučko Rakovec. Foto: Vid Ponikvar

Tarkuševa odlično izkoristila priložnost

Med dekleti je Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica) osvojila tri vrhove ter tri zgornje in štiri spodnje cone. "Po dobrem začetku bo lažje nadaljevati tekmo, je pa res, da ti to, da si dobro odplezal balvane, še ne da popotnice za polfinale. Jutri je nov dan in upam, da bom prav tako lahko dobro odplezala težavnost," je z mislimi že odhitela v petek 20-letna Bistričanka, ki je priložnost v ekipi dobila v zadnjem trenutku, ko je kot rezerva nadomestila Lučko Rakovec.

Mia Krampl je močnejša v težavnosti. Foto: Grega Valančič

Kramplova z dobro popotnico

Tik za Lucijo se je z le eno spodnjo cono manj uvrstila Mia Krampl (AO PD Kranj), ki je izrazito močnejša v težavnosti. "Dober začetek v balvanih je zagotovo dobra popotnica za jutrišnji dan. Prvi dan je vsaj zame vedno najbolj stresen, in to je za mano. Naprej grem lahko samozavestno in sproščeno. Če bi bil po današnjih kvalifikacijah rezultat drugačen, bi verjetno bila tudi jutri zame tekma precej stresna. Zdaj lahko uživam v plezanju," je vtise strnila 23-letnica z Golnika.