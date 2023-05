Rekorden dosežek Norvežanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveška alpinistka Kristin Harila je danes dosegla vrh 8188 metrov visoke gore Cho Oyu, šeste najvišje na svetu, in se v svetu alpinizma zapisala kot ženska, ki je v najkrajšem času osvojila vseh 14 osemtisočakov na svetu, je zapisala španska tiskovna agencija EFE.

Norvežanka je svoj "rekordni pohod" začela 28. aprila lani, ko se je povzpela na 8091 metrov visoko Annapurno, 12 mesecev in pet dni kasneje pa je osvojila tudi vse druge osemtisočake - Mount Everest (8848 m), K2 (8611 m), Kangchenjunga (8586 m), Lhotse (8516 m), Makalu (8485 m), Dhaulagiri (8167 m), Manaslu (8163 m), Nanga Parbat (8126), Gasherbrum I (8080 m), Broad Peak (8051), Gasherbrum II (8035 m) in Shishapangma (8027 m).

Sedemintridesetletna Norvežanka je sedma ženska na svetu, ki je dosegla vrhove vseh osemtisočakov v Nepalu, Pakistanu, Indiji in na Kitajskem. Prvi je to uspelo Španki Edurne Pasaban leta 2010, vse najvišje vrhove na svetu pa sta med drugim osvojili tudi Avstrijka Gerlinde Kaltenbrunner in Italijanka Nives Meroi.