Kostanjevec 39. v Bakuju, Slovenke na ekipni tekmi 11.

Na dvodnevni tekmi za svetovni pokal v Bakuju je od petih slovenskih strelcev v trapu najboljši izid dosegel Tadej Kostanjevec, ki je v kvalifikacijskem delu zadel 116 od 125 letečih tarč in v konkurenci 110 tekmovalcev zasedel 39. mesto. Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so na ekipni tekmi z zračno puško osvojile 11. mesto.

Boštjan Maček (112), sicer evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa 2018, je v azerbajdžanski prestolnici osvojil 66., Matjaž Lepen (111) 80., Denis Vatovec in Žan Šfiligoj (oba po 110) pa sta dvodnevno preizkušnjo končala na 82. oziroma 83. mestu.

V kvalifikacijskem delu sta bila najboljša Američan Derrick Scott Mein in Kuvajtčan Abdulrahman Al Faihan (oba 121), poleg njiju so napredovali še Turek Tolga Tuncer, Italijan Daniele Resca, Finec Juho Johannes Maekelae ter Kuvajtčana Talal Alrashidi in Naser Meqlad (vsi po 120).

V torek bo na sporedu še ekipna tekma v trapu, slovenske barve bodo zastopali Maček, Vatovec in Lepen.

Slovenska ženska reprezentanca je na današnji ekipni tekmi z zračno puško osvojila 11. mesto, potem ko je zadela 935,3 kroga. Na ekipni tekmi je bila med tremi Slovenkami najbolj razpoložena Jerovškova, ki je zadela 312,7 kroga, Kuharičeva je dodala 312,0, Dvoršakova pa 310,6 kroga, tako da se niso prebile v drugi del tekmovanja.

Po drugem delu tekmovanja so si torkovo tekmo za zlato odličje izborile danske in indijske strelke, tekmo za bronasto kolajno pa tekmovalke iz Južne Koreje in Poljske.

