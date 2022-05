Dvoršakova brez finalnega nastopa v Bakuju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Živa Dvoršak je zasedla 32. mesto in ostala brez nastopa v finalu.

Foto: Anže Malovrh/STA

Poleg trikratne olimpijke iz Ljubljane sta na današnji tekmi nastopili še Grosupeljčanka Klavdija Jerovšek in Ormožanka Urška Kuharič. Prva je s 624,9 kroga osvojila 40., druga pa s 623,9 kroga 49. mesto.

Vse tri slovenske strelke bodo nastopile še na ekipni tekmi z zračno puško, pred njimi sta tudi posamična in ekipna nastopa v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov.

V nedeljske boje za odličja so se po današnji kvalifikacijski tekmi v zračni puški uvrstile Madžarka Eszter Meszaros (633,6), Francozinji Oceanne Muller (633,2) in Julia Canestrelli (630,5), Poljakinji Aneta Stankiewicz (633,1) in Julia Ewa Piotrowska (629,9), Danka Rike Maeng Ibsen (630,7), Romunka Laura-Georgeta Ilie (630,1) ter Korejka Eunseo Lee (629,4).

V nedeljo bodo na veliko sceno stopili tudi slovenski strelci v trapu. Pred njimi so uvodne tri serije od petih, slovenske barve pa bodo zastopali Boštjan Maček, Denis Vatovec, Tadej Kostanjevec, Matjaž Lepen in Žan Šfiligoj. Na strelsko črto bo stopil tudi Jože Čeper, edini slovenski predstavnik z zračno pištolo na 10 metrov.

