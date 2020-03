Koronavirus posegel v mednarodna tekmovanja v futsalu in badmintonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prestavljena so tudi številna tekmovanja v futsalu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavila tudi številna tekmovanja v futsalu, so sporočili v izjavi za javnost. Mednarodna badminton zveza (BWF) pa je prestavila tako evropsko kot azijsko prvenstvo.

Uefa je za nedoločen čas prestavila žreb kvalifikacijskih skupin, v katerem je tudi slovenska reprezentanca, za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022. Žreb bi moral biti na sporedu 14. maja. Po novem bo 7. julija, kvalifikacijski turnirji pa bodo na sporedu med julijem in decembrom.

Obenem je v sodelovanju s Fifo prestavljen tudi "play-off" za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v futsalu, ki bo na sporedu med 12. septembrom in 4. oktobrom v Litvi, če bodo to dopuščale razmere v svetu. Prestavljeni pa so tudi vsi mednarodni kvalifikacijski turnirji za ženske v okviru nastopa na EP leta 2021.

Dve veliki badmintonski tekmovanji pa bi morali biti na sporedu med 21. in 26. aprilom, a se zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa ne bosta začeli po predvidenem sporedu, so sporočili v izjavi za javnost. Prav tako so odpovedali ali prestavili vse ostale turnirje, ki bi morali potekati v aprilu.

Vsi turnirji v badmintonu so bili pomembni tudi v boju za nastop na olimpijskih igrah, nad katerimi je vse večja senca dvoma, da OI ne bodo mogli izpeljati v načrtovanem terminu od 24. julija do 9. avgusta.

