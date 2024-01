V profesionalni ligi ameriškega nogometa NFL so v igri za Lombardijev pokal ostali samo še štirje klubi: Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers in Detroit Lions. Na najzanimivejši tekmi konferenčnega polfinala sta ob zmagi branilcev naslova Chiefsov izstopala Patrick Mahomes in Travis Kelce. Precej pozornosti, predvsem na družbenih omrežjih, pa sta jima vzela pevka Taylor Swift, Kelcejevo deklete, in njegov brat Jason Kelce.

JASON KELCE IS ALL THAT IS MAN pic.twitter.com/KKOmoiuEvq — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) January 22, 2024

Patrick Mahomes Foto: Reuters Prve tri tekme konferenčnega polfinala lige ameriškega nogometa NFL so se razpletle brez presenečenja, vendarle so Houston Texans, Green Bay Packers in Tampa Bay Buccaneers že z uvrstitvijo med osem najboljših presegli pričakovanja širše javnosti. Texanse so s 34:10 premagali Baltimore Ravens, Packerse s 24:21 San Francisco 49ers. Najodmevnejša pa je zgodba preporoda Detroit Lionsov. Pred tednom dni so zmagali svojo prvo tekmo končnice po 32 letih, zdaj še drugo. Za finale konference NFC so z 31:23 premagali Buccaneerse.

Travis Kelce Foto: Reuters Najtežje smo čakali zadnjo tekmo konferenčnega polfinala, med Kansas City Chiefs in Buffalo Bills. Na eni strani podajalec Patrick Mahomes, na drugi Josh Allen. Gre za najboljši ekipi konference AFC zadnjih nekaj sezon, ko so imeli na medsebojnih dvobojih oboji po tri zmage. Tekma je bila polna preobratov, atraktivnih potez v napadu, v zadnji četrtini pa tudi izgubljenih žog. Na koncu pa je pretehtala še ena izjemna tekma za prva zvezdnika Chiefsov. Mahomes je podal dva touchdowna na svojega tight enda Travisa Kelceja. V končnicah sta jih skupaj dosegla že 15, največ med vsemi navezami podajalec-lovilec v zgodovini. Končni izid 27:24. V nedeljo bodo tako Chiefs za vnovičen preboj na Super Bowl igrali s prvimi nosilci AFC, z Ravens, v finalu NFC pa se bodo udarili Lions in 49ers (prvi nosilec NFC).

Taylor Swift. In v ozadju Jason Kelce. Foto: Reuters

Še bolj kot Taylor Swift pozornost ukradel Jason Kelce

CBS cutting to Taylor Swift only to have Jason Kelce shirtless in the background chugging a beer is glorious. pic.twitter.com/aSCWfTGfOm — Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 22, 2024

Taylor Swift Foto: Reuters Ker je z dvema touchdownoma, 75 jardi in petimi ujetimi žogami izstopal Travis Kelce, so televizijske kamere ves čas spremljale tudi gostujočo VIP-tribuno na stadionu v Buffalu. Tam je bila namreč pevska zvezdnica Taylor Swift, ki je pred nekaj meseci omrežila Kelceja in odtlej spremlja tekme Chiefsov. O zvezi sicer ne želita govoriti.

Še bolj kot Taylor pa se je potez Chiefsov in Travisa veselil njegov brat Jason Kelce. Ta je sicer center ekipe Philadelphia Eagles, ki je po vrhunskem začetku sezone (11 zmag, en poraz, nato pa samo še ena zmaga) izpadla v prvi tekmi končnice. Jason, ki še tehta o nadaljevanju kariere, je bratovo tekmo spremljal s kapo Chiefsov na glavi, sicer pa zgoraj brez. Posnetek, ko je kričal od navdušenja – s pivom v roki –, je takoj postal spletna uspešnica, ki jo vsi delijo na družbenih omrežjih. Ob koncu tekme je – še vedno zgoraj brez, kljub temperaturam pod ničlo – skočil med navijače in dvignil mlajše dekle, da je od blizu videla Taylor Swift. Zaradi svoje ljudskosti imajo Američani, ne le navijači Eaglesov, Jasona zelo radi.