Slovo najstarejših in najbolj cenjenih trenerjev

Po koncu rednega dela sezone v ligi ameriškega nogometa NFL so udeleženci končnice ostali v senci slovesa dveh trenerskih legend. V sredo se je po 14 letih od Seattle Seahawks poslovil Pete Carrol, četrtek pa prinaša vest, da se bodo po 24 letih razšle poti New England Patriots in Billa Belichicka. A to še ne pomeni, da najstarejša trenerja v ligi odhajata v pokoj.

Bill Belichick velja za enega najboljših, če ne kar najboljšega trenerja ameriškega nogometa vseh časov. V 24 letih, ko je bil na čelu ekipe New England Patriots, so ti na Super Bowlu zaigrali devetkrat in Lombardijev pokal dvignili šestkrat. Še več, kar 17-krat so osvojili svojo divizijo, zmagali na 296 tekmah in jih izgubili samo 133. Belichick je s pomočjo podajalca Toma Bradyja zgradil pravo dinastijo, kot radi rečejo v ZDA.

Po Bradyjevem slovesu se je Patriotsom v štirih letih uspelo samo enkrat uvrstiti v končnico. Belichickovo slovo se je tako napovedovalo že lani, zdaj se bo res zgodilo. Enainsedemdesetletni Belichick in lastnik ekipe Robert Kraft sta se ta teden večkrat sestala, potem ko so redni del sezone končali s 4 zmagami in 13 porazi, kar je najslabše razmerje v Belichickovi karieri glavnega trenerja. In ESPN že poroča, da je padla odločitev, da trener s hrvaškimi koreninami ne bo več vodil Patriotsov.

Pete Carroll je pri 72. letih tekme spremljal najbolj energično med vsemi trenerji. Foto: Guliverimage

Čustveni Carroll na sredini poslovilni novinarski konferenci. Foto: Guliverimage Če Belichick uživa pravo strahospoštovanje med igralci in novinarji, je povsem drugačen trener še leto starejši Pete Carroll. Karizmatičen, nasmejan, objema in se šali z igralci, je poln energije ob igrišču ... In to kljub zavidljivim letom. Carroll se je na zelo čustveni novinarski konferenci v sredo že poslovil z mesta glavnega trenerja Seattle Seahawks. Ekipo s severozahoda ZDA je iz povprečne naredil šampionsko. V 11 od 14 sezon so imeli več zmag kot porazov (133 zmag) in se desetkrat uvrstili v končnico. Osvojili so Super Bowl XLVIII, leto pozneje (2015) pa v zadnji akciji Super Bowla z nespametno potezo Lombardijev pokal tako rekoč podarili Patriotsom. Letos so zmagali na devetih tekmah, jih osem izgubili in tako za las ostali brez končnice 14 najboljših klubov sezone.

Čeprav je v zadnjih letih v ligi NFL vse več mladih glavnih trenerjev, tudi mlajših od 40 let, slovo od Patriotsov in Seahawksov še ne pomeni, da Belichick in Carroll odhajata v sicer zagotovo zaslužen pokoj. Za Belichicka se že govori, da se bo za njegove zasluge zanimalo veliko klubov. Carroll naj bi ostal v Seattlu in dobil vlogo svetovalca, a je dal na novinarski konferenci jasno vedeti, da ni prav nič utrujen in je še pripravljen za delo glavnega trenerja v najbolj gledani ligi ZDA.