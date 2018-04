Klinarjeva zmaga in drugo mesto v Eindhovnu

"Izidi so nekako v skladu s pričakovanji, še več pa načrtujeva prihodnji teden v Kranju, kjer bo že vidna prva prava slika," je o nastopih Klinarjeve povedala trenerka Urška Potočnik.

Ta je pokomentirala tudi napet dvoboj na 400 m prosto, kjer je njeni varovanki do zmage zmanjkal le kanček sreče: "Anji manjka še nekaj hitrosti. Plavala je zelo enakomerno, odlično pa na drugih 200 metrih, ko je napadala, a taka je pač njena taktika na 400 m prosto. Za še boljši dosežek bo seveda morala tudi nekaj hitreje začeti."

V finalu na 100 m prosto je nastopila Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije in bila z osebnim rekordom 55,65 sedma. "Neža je odlično plavala na drugih 50 metrih, začela pa je nekaj počasneje, kot sva načrtovala. Vsekakor je dovolj hitra za še boljši dosežek, a potrebuje še kakšen start in izkušnje," je ocenil njen trener Tomaž Torkar. S 53,65 je zmagala nizozemska olimpijka Ranomi Kromowidjojo.

Tretja Slovenka na tekmi, Tara Vovk iz PK Ljubljana, je bila 20. na 200 m prsno in 50. na 100 m prosto, a je v kravlu z 58,72 dosegla osebni rekord.

Dve zmagi Vozlove v Beogradu

Na mitingu v Beogradu pa je dve zmagi vknjižila Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, ki je bila najhitrejša na 50 in 200 m prsno. "Tukaj testiram formo pred tekmo v Kranju prihodnji teden in izida sta solidna. Glavna tekma me čaka v nedeljo, saj si na 100 m prsno želim dosežek 1:10, ali celo malo hitreje," je iz srbske prestolnice sporočila slovenska olimpijka.