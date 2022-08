Kdo še se bo pridružil Darku Jorgiću?

V slovenskem taboru so bili v četrtek zvečer delno zadovoljni z žrebom kvalifikacijskih skupin na letošnjem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v posamični konkurenci in v dvojicah v Münchnu.

Največ možnosti za preboj v glavni žreb med 32 najboljših, kamor je že uvrščen Darko Jorgić, imata Deni Kožul in Katarina Stražar, ki sta v svojih kvalifikacijskih skupinah prva nosilca.

Ovire za Kožula

Deni Kožul je prvi nosilec kvalifikacijske skupine 15. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije V moški konkurenci je Kožul, trenutno 139. igralec svetovne lestvice ITTF, prvi nosilec skupine 15, na poti do glavnega žreba pa bo največja ovira 23-letni Luksemburžan Luka Mladenović (259.), v skupini pa sta še 21-letni Martin Andersen (Danska, 656.) in 24-letni Ivik Nielsen (Grenlandija).

Težjo pot do glavnega žreba bosta imela Peter Hribar in Tilen Cvetko. V skupini 5 bo prvi nosilec 19-letni Poljak Maciej Kubik (103.), Hribar je na svetovni lestvici 293., slabše uvrščeni na svetovni lestvici pa je 21-letni Švicar Loic Stoll (351.). Prvi favorit skupine 10, v kateri je Cvetko (489.) je 19-letni Belgijec Adrien Rassenfosse (132.), v skupini je še prav tako 19-letni Izraelec Tal Israeli (275.).

Pa dekleta?

Ana Tofant (173.) bo morala na poti do glavnega turnirja v skupini 20 premagati 22-letno Slovakinjo Nikoleto Puchovanovo (228.) in pet let mlajšo Ciprčanko Foteini Meletie, ki je ni na svetovni lestvici. Obe preostali Slovenki sta drugopostavljeni v svojih skupinah. Sara Tokić (370.) bo igrala proti 31-letni Avstrijki Amelie Solja (117.) in svoji vrstnici, Portugalki Matilde Pinto (332.). Najtežja tekmica za aktualno državno prvakinjo Katarino Stražar (219.) za uvrstitev na glavni turnir bo 30-letna Bolgarka Polina Trifonova, medtem ko enajst let mlajša Latvijka Sabina Musajeva (722.) zanjo ne bi smela biti previsoka ovira.

Najtežja tekmica za aktualno državno prvakinjo Katarino Stražar (219.) za uvrstitev na glavni turnir bo 30-letna Bolgarka Polina Trifonova. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Jorgić tudi v dvojicah še v glavnem žrebu

Tudi v moških dvojicah je Darko Jorgić s Poljakom Tomašem Polanskym že v glavnem žrebu, pot do njega pa si bosta preko kvalifikacij morala izboriti Peter Hribar in Tilen Cvetko, ki bosta v prvem krogu prosta, v drugem bosta igrala proti Bolgaroma Petju Krastovu in Teodorju Aleksandrovu. Polfinalistkama marčevskega turnirja WTT Contender v Dohi, Katarini Stražar in Ani Tofant, prav tako ne bo treba igrati kvalifikacij, zato pa bo Tofantova s Hribarjem v prvem krogu kvalifikacij v mešanih dvojicah prosta, tako kot tudi Stražarjeva in Kožul.

Žreb bi lahko bil boljši, pa tudi slabši

"Kot vedno bi bil lahko žreb boljši, lahko pa tudi slabši," ocenjuje selektorka Andreja Ojsteršek Urh. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Kot vedno bi bil lahko žreb boljši, lahko pa tudi slabši. Največjo nevarnost bo za Denija predstavljal Mladenović, ki je lahko zelo nevaren nasprotnik, medtem ko preostala dva ne bi smela predstavljati večje ovire. Peter je Kubika tudi že premagal, je pa proti njemu tudi že izgubil, vendar zagotovo ni brez možnosti, vendar bo moral tudi proti Stollu prikazati dobro igro. Najtežje delo čaka Tilna, ki pa je ob dobri igri lahko vsaj drugi v skupini, kar bi mu prineslo repasaž," je o možnostih slovenske trojice v kvalifikacijah za preboj na glavni turnir dejala selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

"Tako Ana kot Katarina sta v letošnji sezoni že prikazali nekaj dobri partij in upam, da bosta to prenesli tudi v München. Puchanova in Trifonova sta vsekakor premagljivi, medtem ko z Meletievo in Musajevo ne bi smeli imeti večjih težav. Portugalka Pinto je bila v preteklosti na mladinskih turnirjih vedno neugodna za Saro, prva favoritinja te skupine pa je zagotovo Solja, ki pa tudi ni nepremagljiva," pa je o možnostih ženske izbrane vrste povedala selektorica Vesna Ojsteršek, ki je bila z jugoslovansko reprezentanco leta 1984 na evropskem prvenstvu v Moskvi drugo, štiri leta pozneje v Parizu pa tretja.

Preberite še: