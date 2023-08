Katera bo dobila laskavi naslov?

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin, ameriška plavalka Katie Ledecky in poljska teniška igralka Iga Swiatek so med nominirankami, ki se potegujejo za laskavi naslov najboljše svetovne športnice leta 2023 po izboru dobrodelne izobraževalne neprofitne organizacije Ženske športne fundacije (Women's Sports Foundation).

Športnice so za letošnjo nagrado izbrali na podlagi njihovih športnih dosežkov med 1. julijem 2022 in 30. junijem 2023, pri čemer so imenovali deset finalistk v individualnih in deset v ekipnih športih.

O zmagovalki, ki jo bodo razglasili 12. oktobra, bo odločila kombinacija glasov javnosti in posebnega odbora fundacije WSF. Javno glasovanje se bo končalo 8. avgusta.

Dekletom in ženskam želijo, da uresničijo svoj potencial v športu in življenju

Žensko športno fundacijo so ustanovili leta 1974, njena ustanoviteljica je bila teniška legenda Billie Jean King. Fundacija si prizadeva za vključevanje žensk v šport, izboljšanje življenja žensk in deklet s športom in telesno dejavnostjo.

"Naše poslanstvo je omogočiti vsem dekletom in ženskam, da uresničijo svoj potencial v športu in življenju. Zagotavljamo finančno gorivo ambicioznim športnicam. Financiramo prelomne raziskave. Izobražujemo. Zagovarjamo. In pomagamo skupnostim, da dekleta postanejo aktivna. Seveda nas čaka še dolga pot, vendar se ne bomo ustavili, dokler ne pridemo tja," so zapisali pri fundaciji.

Med nominirankami za naziv športnice leta sta bili tudi slovenska športna plezalka Janja Garnbret (2019) ter nekdanja alpska smučarka Tina Maze (2013).

Lani se je laskave lovorike v kategoriji individualnih športov veselila ameriška ritmična gimnastičarka Sunisa Lee.

Kdo je še med nominirankami?

Na seznamu letošnjih nominirank sta tudi parašportnici Američanka Kendall Gretsch in Nizozemka Diede de Groot, brazilska tekmovalka na rolki Rayssa Leal, ameriška atletinja Sydney McLaughlin-Levrone, ameriška deskarka na valovih Carissa Moore, japonska umetnostna drsalka Kaori Sakamoto in ameriška boksarka Claressa Shields.

Na seznamu nominirank v ekipnih športih pa so Nizozemka Felice Albers (hokej na travi) ter Američanke Ally Carda (softball), Caroline Harvey (hokej), Monique Matthews (odbojka sede), Erica McKee (parahokej na ledu), Charlotte North (lacrosse), Natalia Schneider (košarka na vozičkih), Sophia Smith (nogomet), Maggie Steffens (vaterpolo) in A'ja Wilson (košarka).

