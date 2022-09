Kamniški lokostrelci so najboljši v Evropi

Kamničani so v kvalifikacijah zasedli tretje mesto in se podali v dvoboje znotraj skupine C, v kateri so bili še Francozi (Stade Clermontiois) in dva bolgarska kluba (Phoenix Archery in Trakiec Sadovo). S tremi zmagami so se uvrstili v polfinale.

V polfinalu so najprej premagali Francoze iz kluba Mouans Sartoux, nato pa v velikem finalu še po kvalifikacijah še tretjo francosko ekipo iz Rennesa, ki je bil najboljši v kvalifikacijah.