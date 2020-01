Kaja Kajzer slavila v Izraelu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Kaja Kajzer je zmagovalka judoističnega turnirja za veliko nagrado v Tel Avivu v kategoriji do 57 kg, s čimer se je še za korak približala nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu. V velikem finalu je po podaljšku ugnala Francozinjo Helene Receveaux, nosilko kolajn z evropskih in svetovnih prvenstev.

Levji zalogaj na poti do uspeha je bila polfinalna zmaga, prav tako v podaljšku, nad izkušeno Portugalko Telmo Monteiro, bronasto z zadnjih olimpijskih iger, nosilko petih kolajn s SP in kar 13 z EP. Že pred tem je Kajzerjeva ugnala Rusinjo Julijo Kazarino, Avstrijko Sabrino Filzmoser in v četrtfinalu Čehinjo Vero Zemanovo.

Manj uspešni so bili ostali slovenski tekmovalci. V kategoriji do 48 kg je Maruša Štangar ugnala Cinto Mesa Garcia iz Španije in Mary Vargas Dee iz Čila, nato pa v četrtfinalu izgubila s Francozinjo Shirine Boukli. V repasažu je Ljubljančanko dokončno ustavila nosilka olimpijske kolajne Eva Csernovicki iz Madžarske.

Njena sestra Anja je v kategoriji do 52 kg izgubila uvodni dvoboj z Madžarko Reko Pupp. Adrian Gomboc je v kategoriji do 66 kg izgubil dvoboj z Belorusom Dmitrijem Minkovom, prav tako po podaljšku.

