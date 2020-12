Kaj se bo zgodilo z enim najuspešnejših športov pri nas?

Kajak in kanu na divjih vodah sta pri nas med najuspešnejšimi športi, saj se najboljši tekmovalci z največjih tekmovanj vračajo z medaljami okrog vratu. Odmevnejši so rezultati v slalomu, ki je že nekaj časa olimpijski šport. Leta 1996 je bil Andraž Vehovar srebrn v Atlanti, v Riu de Janeiru pa je njegov uspeh ponovil Peter Kauzer, ki je bil prav tako srebrn.

Zdaj se je v olimpijski program uvrstil še ekstremni slalom, ki je, vsaj pri nas, še dokaj nerazvita disciplina. Pri nas v zadnjih nekaj letih organizirajo državna prvenstva, a do zdaj nekega velikega zanimanja ni bilo. Zdaj se bo verjetno veliko spremenilo, saj je ta disciplina uvrščena v olimpijski program.

Foto: Sportida

Slovenci že imamo nekaj uspehov s teh tekmovanj. Tine Kancler ima medaljo s svetovnega prvenstva v ekstremnem slalomu (U23), Vid Oštrbenk se je na mladinskem svetovnem prvenstvu uvrstil v finale, Ajda Novak pa je na svetovnem pokalu v Tacnu zasedla tretje mesto. Dejstvo je, da se do zdaj še nihče ni resno lotil te discipline. V vodstvu kajakaške zveze so glede nove discipline nekoliko zadržani, saj še ni jasno, kakšen bo kvalifikacijski sistem za uvrstitev na OI.

"Trenerjem sem rekel, da se bo, če bo ekstremni kajak postal olimpijska disciplina, treba resno usesti in videti, kako se lotiti zadeve. Mislim, da ta trenutek ni znanja ali razmišljanja, kaj je treba zares trenirati, da si v ekstremnem slalomu zares dober. To panogo bo treba temeljito analizirati, morda pobrati kakšno znanje iz smučarskega krosa, ker filozofija samega tekmovanja je povsem drugačna kot filozofija samega slaloma. Zagotovo bo treba organizirati določene seminarje za trenerje in tekmovalce ter videti, na kakšen način se je treba zadeve lotiti. To je treba narediti čim prej," nam je uvodoma povedal Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije.

Veliko vprašanj ostaja odprtih Slalom na divjih vodah ima na olimpijskih igrah v Tokiu 24 kvot, v Parizu pa bodo imeli le še 20 kvot. Štiri kvote bodo šle v ekstremni slalom. Mednarodna kajakaška zveza (ICF) še ni jasno povedala, kako se bodo tekmovalci lahko kvalificirali za slalom in ekstremni slalom. V ekstremnem slalomu bo moralo biti najmanj 16 tekmovalcev. To pomeni, da bo moralo najmanj 12 slalomistov, ki se bodo kvalificirali skozi slalom, tekmovati tudi v ekstremnem slalomu. To bo namreč pogoj, da bodo tekmo sploh lahko izpeljali. Za zdaj ostaja veliko stvari nejasnih, saj kvalifikacijski sistem še ni znan.

Foto: Nina Jelenc

Bo zaradi tega kaj več gledalcev?

Jelenc nam je povedal, da po njegovem mnenju ekstremni slalom še ni bil zrel za olimpijske igre in da je zamenjal nekatere tradicionalne discipline. Zaradi ekstremnega slaloma sta iz olimpijskega programa izpadli disciplini v šprintu na mirnih vodah (moški in ženski K1 na 200 metrov).

"Lahko, da moje mnenje ni pravo, da premalo široko razmišljam o tem, kako se bo ekstremni slalom razvijal v prihodnosti. Trenutno je v načrtu, da bi v program vključevali športe, ki privlačijo mlade, ampak v ekstremnem slalomu ni bilo videti velikega navala mladih. Mok očitno gleda malce širše in ne samo na tiste klasične navijače posameznega športa. Morda bo ekstremni slalom privabil gledalce, ki jih do zdaj slalom ni zanimal. Dopuščam tudi to možnost."

Borut Javornik (levo) danes trenira tudi Luko Božiča, vrhunskega kanuista na divjih vodah. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Umetno ustvarjena tekmovalna forma

Borut Javornik, slovenski trener, je bil nekdaj vrhunski tekmovalec, poleg tega je že dolgo časa povezan z ekstremnim kajakom oziroma "plastiko", kot radi rečejo v kajakaškem žargonu. Tudi on je bil nekoliko zadržan do nove olimpijske discipline.

"To bi bila lahko dobra stvar, če ne bi bila to zelo umetno ustvarjena tekmovalna forma. Uporablja se jo samo pod okriljem Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in samo na svetovnih pokalih. Pa še to ne na vseh, ker nekateri tega preprosto ne želijo organizirati. Načeloma v ekstremnem slalomu večinoma nastopajo le tekmovalci B-kategorije, pa s tem ne želim reči nič slabega," je povedal naš sogovornik, ki se strinja s tem, da bi bili Slovenci lahko v novi olimpijski disciplini zelo močni.

Preveč stvari je še odprtih

Bi bil Borut Javornik, ki danes že trenira nekaj vrhunskih slalomistov, pripravljen ugrizniti v to jabolko in v Sloveniji prevzeti disciplino ekstremni kajak? "Težko rečem, ker ne vam, kakšen bo kvalifikacijski sistem. Zdaj ni še nič jasno. Domnevam, da to ne bo pripomoglo k nobeni širini kajaka, ker bodo tekmovalce jemali iz slalomskega 'bazena'. Glede tega imam največji pomislek. Preveč stvari je še odprtih," je še dejal Javornik, ki je bil tudi sam zelo presenečen nad tem, da je ekstremni kajak postal olimpijska disciplina.

Foto: Nina Jelenc

Kateri tekmovalci bi lahko prednjačili v tej disciplini?

Vprašanje je, kateri divjevodaši bi se lahko znašli v tej disciplini. Gre za to, da so modeli čolnov, v katerih se tekmuje v ekstremnem kajaku, povsem drugačni. V Sloveniji imamo celo vrsto mladih in zelo kakovostnih slalomistov, ki bi lahko presedlali v novo olimpijsko disciplino. Ne smemo pozabiti kajakašev v spustu na divjih vodah (Nejc Žnidarčič, Anže Urankar, Simon Oven …), ki bi se morda lahko preizkusili tudi v tej disciplini.

"Lahko se vključi kdorkoli, ampak gre za tako specifično disciplino, da samo to, da si hiter, ni dovolj. Mislim, da bo treba uporabiti veliko več veščin veslanja na divjih vodah, predvsem bo pomembna taktika. Na koncu je ekstremni slalom zelo taktičen šport, saj se moraš izogibati stiku z nasprotnikom, da te ne odnese iz idealne linije. Trenutno je težko karkoli reči, ker še nismo dobro analizirali te discipline," nam je v pogovoru dejal Jelenc.