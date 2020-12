Tudi ekstremni kajak na olimpijskih igrah

Zdaj pričakujejo velik razvoj

Disciplina je še zelo sveža, a ob sprejetju v olimpijsko družino je pričakovati, da se bo v naslednjih treh letih začela razvijati s polno paro. Poleg štirih disciplin slaloma na divjih vodah (moški in ženski kajak ter kanu) bodo tako podelili še kompleta kolajn v ženskem in moškem kajaku ekstremnega slaloma na divjih vodah.

Foto: Nina Jelenc

Mok želi pritegnite mlade

ICF je bil sicer primoran sprejeti zahtevno odločitev, saj je MOK želel v programu več športov, ki bi pritegnili mlade, hkrati pa je zmanjšal število kvot športnikov in ni namenil dodatnih kompletov kolajn, tako da opcija, da bi ekstremni slalom le dodali obstoječemu olimpijskemu kajakaškemu programu ni bila mogoča.

Zaradi tega na slabšem sprint na mirnih vodah

Zaradi tega so oklestili program sprinta na mirnih vodah, kjer sta najkrajšo potegnila moški in ženski K1 na 200 metrov, ki ju v Parizu žal ne bo več na programu. Čez štiri leta se bodo sprinterji tako potegovali v naslednjih disciplinah: K1m 1000m, K2m 500m, K4m 500m, C1m 1000m in C2m 500m, sprinterke pa v: K1ž 500m, K2ž 500m, K4ž 500m, C1ž 200m in C2ž 500m.