Slovenci v ekstremnem slalomu izpadli v četrtfinalu

Tine Kancler se je boril v konkurenci kajakašev do 23 let.

Tine Kancler se je boril v konkurenci kajakašev do 23 let. Foto: Reuters

Zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Tacnu so bila na vrsti tekmovanja v ekstremnem slalomu na divjih vodah. V najmlajši kajakaški disciplini so slovenski predstavniki obstali pred polfinalno fazo tekmovanja.

V preizkušnji, ki bo leta 2024 na sporedu olimpijskih iger v Parizu in zahteva veliko iznajdljivosti, pomembna pa je tudi sreča, so najdlje prišle kajakašica Naja Pinterič ter kajakaša Tine Kancler in Jakob Šavli.

Naja Pinterič je v konkurenci mladink izpadla v četrtfinalu, kjer se ji je napredovanje v polfinale izmuznilo za eno mesto. V isti konkurenci sta Ema Lampič in Sara Globokar obstali v osmini finala. Svetovna mladinska prvakinja je postala Švicarka Jessica Duc.

V četrtfinalu kajakašev mladincev je bil Jakob Šavli v svoji skupini četrti in tako obstal v tej fazi tekmovanja. V izločilnih bojih je nastopil tudi Tit Šenk, a je obtičal v osmini finala. Naslov svetovnega mladinskega prvaka si je priboril Američan Kaelin Friedenson.

Do četrtfinala je prišel še Tine Kancler, ki se je boril v konkurenci kajakašev do 23 let. V prvi četrtfinalni skupini je bil četrti. V isti starostni skupini je v osmini finala veslal Marko Petek, a s tretjim časom ni prišel do naslednje faze. Svetovni prvak med mlajšimi člani je postal Švicar Dimitri Marx.

Marko Petek je izpadel v osmini finala. Foto: Urban Meglič/Sportida

V osmini finala sta se poslovili tudi mlajši članici Lea Novak in Eva Alina Hočevar. V tej konkurenci je slavila Britanka Nikita Setchell.

V kvalifikacijskih vožnjah na čas so slovenske barve branili še Erazem Šavli, Ulan Valant in Martel Stušek, ki pa se niso uvrstili v izločilne boje. Pravila namreč določajo, da ne glede na doseženi kvalifikacijski čas v naslednjo fazo tekmovanja napredujeta le po dva najhitrejša tekmovalca iz posamezne države v določeni kategoriji.

Mladince in mlajše člane avgusta čaka še evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, ki bo prav tako v Sloveniji, in sicer v Solkanu.