Ekipni uspeh Slovenk, Terčeljeva pol sekunde za zmagovalnim odrom

Na tekmi svetovnega pokala v slalomu v divjih vodah v nemškem Markkleebergu so se prvič v zgodovini v finale uvrstile tri slovenske kajakašice. Najboljša je bila Eva Terčelj, ki je osvojila četrto mesto, za njo pa sta se uvrstili Ajda Novak in Urša Kragelj. Med kajakaši je bil Peter Kauzer osmi.

Tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Nemčiji bo imela posebno mesto v slovenski kajakaški zgodovini, saj se je prvič zgodilo, da so v finalu nastopile vse tri slovenske predstavnice. Terčeljevo je do stopničk ločilo pol sekunde, Novakova pa je bila edina tekmovalka v finalu, ki je s progo opravila brez kazenskih sekund.

Zmage se je veselila Avstralka Jessica Fox, druga je bila Nemka Ricarda Funk, tretja pa njena rojakinja Elena Apel.

Ajda Novak je zasedla peto mesto. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kauzerju najprej 50 sekund kazni, na koncu dve in osmo mesto

Kauzer se je v finale prebil z devetim časom polfinala. V polfinalu je tokrat startal med prvimi, tako da je moral kar dolgo čakati, ali bo njegova vožnja zadoščala za uvrstitev v finale. Ob prihodu v cilj polfinalne vožnje je namreč nezadovoljno zamahnil z roko, saj se je že na drugih vratih dotaknil količka, a vseeno v cilju prehitel takrat vodilnega Brazilca Pedra Goncalvesa.

Peter Kauzer je zasedel osmo mesto. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Tudi v finalu Kauzerju ni uspelo prikazati čiste vožnje, z dvema sekundama pribitka je zasedel osmo mesto. Ob prihodu v cilj se je ob njegovem imenu izpisala kazen 50 kazenskih sekund, a video sodniki so nemudoma začeli s pregledovanjem posnetka njegove vožnje in ugotovili, da napake za pribitek 50 kazenskih sekund ni bilo, tako da je ostalo pri dveh dodatnih sekundah in napaki na 14. vratih.

Srabotnik in Kuder Marušič sta obstala v polfinalu

Martin Srabotnik in Vid Kuder Marušič sta obstala v polfinalu. Za Srabotnika je bil usoden dotik, saj bi brez dodatnih dveh kazenskih sekund veslal v finalu, tako pa je bil na koncu 18. Vid Kuder Marušič je nastop končal z 52 kazenskimi sekundami in 37. rezultatom tekmovanja.

Zmaga za Slovaka

Na umetni progi v bližini Leipziga je bil najboljši Slovak Jakub Grigar, ki je tekmece ugnal za dve sekundi, drugi je bil Avstrijec Felix Oschmautz, tretji pa Francoz Boris Neveu.

V nedeljo bosta v polfinalu kanuistov nastopila Benjamin Savšek, ki je v kvalifikacijah postavil najboljši čas, in Luka Božič. Polfinale se začne ob 9. uri, finale pa ob 11.30.