Savšek najhitrejši v kvalifikacijah

Kajakaši in kanuisti se v nemškem Markkleebergu merijo na drugi slalomski tekmi za svetovni pokal. Danes so bile na sporedu kvalifikacije, v katerih se je od Slovencev spet najbolj izkazal kanuist Benjamin Savšek, ki je prepričljivo premagal vse tekmece.

V polfinalu se mu je pridružil Luka Božič, naprej so se uvrstili še kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Vid Kuder, Urška Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak. Kanuisti Anže Berčič, Alja Kozorog in Lea Novak so izpadli.

Najprej so se na progo podale kajakašice. Najhitrejša je bila Nemka Ricarda Funk, že v prvo pa so bile uspešne vse tri Slovenke. Med najhitrejšimi niso bile, Kragljeva je dosegla 12., Terčeljeva 14., Novakova pa se je v polfinale prebila kot zadnja, 20.

Če so bile kajakašice uspešne že v prvi vožnji, pa to ne velja za kajakaše. Kauzer je dobil kazen 50 sekund, med 30 se nista uvrstila niti Kuder Marušič in Srabotnik. So pa vsi trije uspešno opravili popravni izpit, Kauzer je zabeležil drugi, Srabotnik osmi, Kuder Marušič pa deveti čas. Zmagovalec kvalifikacij je bil Britanec Joseph Clarke.

Božič, ki po razočaranju na evropskem prvenstvu v Ivrei še išče samega sebe, ni šel po sledeh Savška. V prvem nastopu je poskušal s previdno vožnjo, dotika ni imel, a je bil prepočasen. Toda v drugo je vendarle spomnil na boljše čase in bil najhitrejši. S tem je moštvenega kolega Berčiča spravil na 11. mesto, tekmovalec, ki letos Slovenije še ni zastopal na večji tekmi, je za polfinalom zaostal 19 stotink sekunde.

Neuspešni sta bili tudi kanuistki Kozorogova in Novakova, prva je polfinale zgrešila za las, v drugi vožnji je prav tako kot Berčič zabeležila 11. čas, za napredovanje ji je zmanjkalo 12 stotink sekunde.