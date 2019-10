Južnoafriški sodnik na SP v ragbiju razjezil Francoze

Svetovno prvenstvo v ragbiju na Japonskem je v zaključni fazi, saj so v nedeljo postali znani vsi polfinalisti. To so Anglija in Nova Zelandija ter Južna Afrika in Wales. Prav po tekmi slednjega v četrtfinalnem obračunu s Francozi pa je sodnik poskrbel za svojevrsten incident, ki odmeva v ragbijski javnosti.

Wales v France referee Jaco Peyper sparks Rugby World Cup controversy after posing with Welsh fans mimicking red card incident #RWC2019 https://t.co/OdI9lelV3t — WalesOnline Rugby (@WalesRugby) October 20, 2019

Južnoafriški delivec pravice Jaco Peyper je namreč povzročil veliko jeze predvsem med francoskimi navijači. Ti sicer niso jezni zaradi same izključitve njihovega reprezentanta Sebastiena Vahaamahine, saj je bila ta povsem upravičena, pač pa zaradi njegovega obnašanja po tekmi.

Ta se je po obračunu, ki so ga Francozi izgubili z 19:20, fotografiral z valižanskimi navijači in oponašal prekršek Vahaamahine, ki je s komolcem udaril tekmeca Aarona Wainwrighta na začetku drugega polčasa, ko je Francija še vodila za devet točk.

The French aren't happy about a photo of Jaco Peyper with Wales fans – find out more here https://t.co/Qzycjq6SJX pic.twitter.com/1E8tFZOYJa — Rugby World (@Rugbyworldmag) October 21, 2019

Vahaamahinova prekršek in posledična izključitev sta dodobra spremenila potek tekme in Wales je nato zmagal za točko ter se bo v polfinalu meril z Južno Afriko.

Francoski navijači, ki na sojenje niso imeli večjih pripomb, pa so bili presenečeni, ko so videli Peyperja, kako se pred fotoaparati smehlja z valižanskimi navijači ob pitju piva in ima dvignjen komolec pod brado enega izmed njih, kot da bi oponašal omenjeni prekršek.

World Rugby are investigating into South African referee Jaco Peyper, after he appeared to mock sent-off France lock Sebastien Vahaamahina in a picture with Wales fans



🏉 https://t.co/tyUx6rjdqv pic.twitter.com/amhyC5N9r6 — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 21, 2019

S tem je prizadel francoske navijače in tudi druge uporabnike Twitterja, ki so njegovo potezo na družbenem omrežju označili za sramotno in neumno ter pozvali odgovorne, naj ga izločijo s prvenstva oziroma ga kako drugače kaznujejo.

Pri svetovni ragbijski zvezi so napovedali, da bodo primer obravnavali, dejanje sodnika pa za zdaj ne komentirajo.

