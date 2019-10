Na SP v ragbiju znani vsi polfinalisti

Potem ko sta si polfinalno vstopnico že v soboto zagotovili Anglija in Novo Zelandija, sta si danes polfinalni nastop na svetovnem prvenstvu v ragbiju zagotovili še reprezentanci Walesa in Južne Afrike. Valižani so bili na koncu z 20:10 boljši od Francozov, Južnoafričani pa s 26:3 od gostiteljev Japoncev.

Francozi so v srečanje vstopili odločno, povedli z 12:0 ter ob polčasu vodili za devet (19:10), v nadaljevanju pa je Valižanom, zmagovalcem letošnjega pokala šestih narodov, uspel preobrat za zmago in uvrstitev v polfinale. Pomagalo jim je tudi, da so imeli na igrišču igralca več, saj je bil v 49. minuti zaradi udarca s komolcem izključen Sebastien Vahaamahina.

Za prvi finale na svetovnih prvenstvih se bodo Valižani pomerili z Južnoafričani, ki so na prvenstvu leta 2015 osvojili bron. Japonska, ki se je prvič na SP prebila do četrtfinala, v obračunu za polfinale proti Južni Afriki ni imela možnosti. Če je rezultat ob polčasu (5:3 za Južnoafričane) nakazoval izenačen drugi polčas, pa so igralci iz Južne Afrike v nadaljevanju pokazali svojo moč in popolnoma nadigrali gostitelje prvenstva.

Valižani so bili boljši od Francije. Foto: Reuters

Branilka naslova svetovnega prvaka Nova Zelandija je v soboto brez težav odpravila Irsko s 46:14 in se bo v polfinalu pomerila z Anglijo, ki je zanesljivo s 40:16 premagala podprvakinjo Avstralijo.

Polfinalni tekmi bosta prihodnjo soboto in nedeljo, veliki finale pa v soboto, 2. novembra.

Zadnja dva naslova so osvojili Novozelandci, ki so s tremi zlatimi, srebrnim in dvema bronastima odličjema najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev.

