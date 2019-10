Branilci naslova zlahka v polfinale

V nedeljo bosta še preostali četrtfinalni tekmi, najprej med Walesom in Francijo, zadnjega polfinalista pa bo dal obračun med domačini Japonci in Južnoafričani, tretjo reprezentanco iz prvenstva leta 2015.

Polfinalni tekmi bosta prihodnjo soboto in nedeljo, veliki finale pa v soboto, 2. novembra.

Zadnja dva naslova so osvojili Novozelandci, ki so s tremi zlatimi, srebrnim in dvema bronastima odličjema najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev. Angleži pa so se v polfinale prebili prvič po 12 letih.

Preberite še: