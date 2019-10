Kanadski ragbijaši so šli na ulice pomagat odpravljati posledice tajfuna. #video

Na Japonskem, kjer je ta konec tedna pustošil tajfun Hagibis, trenutno poteka tudi svetovno prvenstvo v ragbiju. Zaradi varnosti so odpovedali kar nekaj tekem, tudi današnjo med Kanado in Namibijo v Kamaishi. Kanadski ragbijaši pa vseeno niso počivali, ampak so na ulice šli pomagat pri odpravljanju posledic tajfuna.

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.



Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019

"Po odpovedi njihove tekme v Kamaishi so kanadski ragbijaši odšli na ulice in pomagali pri odpravljanju posledic tajfuna ter tako pokazali prave vrednote igre," so ob objavi slike reprezentance na družbenih omrežjih zapisali prireditelji prvenstva, poroča britanski BBC.

Edino pravilno je, da jim vrnemo, kolikor jim lahko

Kanadski igralec Peter Nelson pa je ob tem dejal: "Izvedeli smo, da je naša tekma odpovedana, ampak v takih trenutkih obstajajo pomembnejše stvari od ragbija. Tukajšnji prebivalci so organizirali turnir. To je zelo prijazen narod in edino pravilno je, da jim vrnemo, kolikor jim lahko."

Tajfun je zahteval najmanj 19 žrtev, več kot deset ljudi pogrešajo, najmanj 140 je bilo poškodovanih. Rekordne padavine so povzročile poplave in sprožile zemeljske plazove po državi.

Namibija in Kanada sicer zasedata spodnji del lestvice skupine B. Danes sta bili odpovedani še dve tekmi SP, po pravilih se te ne igrajo kasneje, ampak se registrirajo z neodločenim izidom.