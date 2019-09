Ragbistom Urugvaja senzacionalna zmaga nad Fidžijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ragbisti Urugvaja so na svetovnem prvenstvu na Japonskem poskrbeli za prvovrstno presenečenje. Ekipa, sestavljena tudi iz amaterskih igralcev, je v sredo premagala Fidži s 30:27 in dosegla največji uspeh v zgodovini tega športa doma.

"To ni realno. To je noro," je po tekmi povedal Felipe Berchesi, ki je dosegel polovico točk za urugvajsko ekipo. Doslej Urugvaj, ki je na svetovni lestvici na 19. mestu, na svetovnem prvenstvu še ni odigral tekme, na kateri bi dosegel 30 točk. Fidži, deseta ekipa s svetovne lestvice, je na SP izgubil že z Avstralijo in je na robu izpada po skupinskem delu.

Tekmo so odigrali na stadionu Kamaishi Recovery Memorial, ki je bil zgrajen prav za letošnje SP, kljub dodatnim tribunam pa ima prostora le za 16.000 gledalcev. Objekt v obalnem mestecu v prefekturi Iwate spominja predvsem na potres in cunami iz leta 2011. Takrat je v tem ribiškem mestecu življenje izgubilo 1145 ljudi, zrušen pa je bil velik del objektov.