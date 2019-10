Encijani remizirali z Izraelci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so remizirali z Izraelom.

Slovenci so remizirali z Izraelom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska reprezentanca v ragbiju je začela nov cikel evropskega pokala narodov. V Guncljah se je na prvi tekmi skupine 1 Jug pomerila z Izraelom in igrala neodločeno 28:28.

V skupini so sicer še Hrvaška, Ciper, Izrael in Malta. Prav slednja, ki je favorit skupine, pa bo čez tri tedne v Ljubljani naslednji tekmec encijanov. Cilj teh je obstanek v skupini in potrditev, da je bilo lansko napredovanje v višji rang tekmovanja zasluženo.

Kadrovska zasedba Slovenije sicer ni doživela veliko sprememb v primerjavi z lansko, tokrat so ekipo okrepili trije bratje Škofic (Archie-Hugh, Frank in George), povratnik Guillaume Delmas iz Francije ter novinec v ekipi, naturalizirani Scott Jewell iz Avstralije.

Danes je bil na sporedu tudi obračun Cipra in Hrvaške, s 25:20 so ga dobili slednji, ki so na svoji prvi tekmi kar z 39:10 odpravili Izraelce. Hrvati z devetimi točkami tudi vodijo v skupini.

Preberite še: