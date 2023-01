Judoisti na prvi izziv na Portugalsko

V ženki konkurenci bodo slovenske barve branili Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg ter Patricija Brolih in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg.

Med moškimi se bo v najlažji kategoriji do 60 kg predstavil David Štarkel, Martin Hojak in Nace Herkovič bosta tekmovala v kategoriji do 73 kg, Enej Marinič in Vito Dragič pa v kategoriji nad 100 kg.

Svoje želje sta pred odhodom na Iberski polotok predstavila tudi oba slovenska judoista leta 2022 Dragič in Pogačnik, lani v Sofiji bronasta na evropskem prvenstvu.

"Po lanski kolajni na EP vem, da se lahko enakovredno merim z vsako tekmovalko. Na vsaki tekmi imam zato visoke cilje, Zame pa je trenutno najbolj pomembno, da sem spet zdrava," je povedala tekmovalka kranjskega Triglava, ki se vrača po poškodbi kolenskih vezi. Posredno je napovedala tudi dobro uvrstitev.

Dragič je sprva načrtoval kasnejši začetek sezone. "Boj za kvalifikacijske točke za OI je trd. Sprva sem načrtoval, da sezono začnem marca, a potrebujem točke. Prav zato sem se odločil, da grem že na Portugalsko, pa nato teden dni kasneje v Pariz in nato še v Izrael," je dejal.

"Glavno formo načrtujem za majsko svetovno prvenstvo, ko bo na voljo največ točk. Ampak v judu je o formi težko govoriti. Veliko je odvisno od dnevne forme in če je ta prava, lahko na dan tekme vsakič prideš zelo daleč," je še pojasnil Dragič.

Ta je pred prelomnim letom. Po lanski zlati kolajni na sredozemskih igrah si želi letos zagotoviti pot še na olimpijske igre. "To leto bo res prelomno. Do decembra bom videl, ali imam realne možnosti v mednarodni konkurenci, pa tudi, koliko točk bo nabral Enej. Če bom imel možnosti, bom vztrajal, sicer bom konec leta bržkone sklenil kariero, saj nima smisla, da tvegam kakšno poškodbo."

Da gre letos zares, potrjujejo številke o prijavah. Za prvo tekmo je prijavljenih neverjetnih 580 tekmovalcev iz 83 držav, kar obeta izredno konkurenco. Lani denimo je na VN Portugalske nastopil 301 tekmovalec iz 41 držav, 570 pa se jih je nato udeležilo svetovnega prvenstva v Taškentu.

Za večino je tekma test pred Parizom, ki bo že razkril, kaj tekmovalci od tekmecev lahko pričakujejo v letu, ki bo imelo vrh maja na svetovnem prvenstvu v Dohi, novembra bo evropsko prvenstvo v Montpellieru.