Judo zveza Slovenije ima novega predsednika

Judo zveza ima novega predsednika, to je postal Lovrencij Galuf. Urška Žolnir je podpredsednica.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Lovrencij Galuf je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Na današnji volilni skupščini v Slovenski Bistrici je član judo kluba Acron iz Slovenj Gradca premagal bivšega predsednika Mariborčana Darka Mušiča. Delegati so Galufu namenili 38 glasov, Mušiču pa 33.

V novi ekipi bo v vlogi podpredsednice Judo zveze Slovenije delovala tudi nekdanja olimpijska prvakinja Urška Žolnir iz celjskega Sankakuja.

Na Judo zvezi Slovenije so predsednika iskali celo leto in ga dobili šele v tretjem poskusu. Na prejšnjih dveh volilnih skupščinah sta Mušič in Galuf obakrat prejela enako število glasov.