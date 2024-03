Anka Pogačnik končala na devetem mestu

Tudi Anka Pogačnik je grand slamu Antalyi osvojila deveto mesto. V kategoriji do 70 kg je slovensko reprezentantko v osmini finala premagala Avstralka Aoife Coughlan.

Tekmovalka Triglava je najprej ugnala 25-letno Švedinjo Ido Eriksson in se ji oddolžila za poraz iz leta 2022 na istem tekmovanju. Skandinavka, lani druga v Abu Dabiju in tretja na Portugalskem, je bila trd oreh vse do konca, odločil pa je vazari minuto pred koncem dvoboja.

Lažja nasprotnica je bila nato Američanka Melissa Myers, ki je bila v eni od situacij sicer nevarna v parterju, sicer pa je dvoboju ritem narekovala Pogačnik. Ta si je odločilno prednost priborila že v prvem napadu.

Tekmica za preboj med osmerico je bila Avstralka Aoife Coughlan, večkratna dobitnica kolajn na vseameriških prvenstvih in prvenstvih Oceanije, s katero ima slovenska reprezentantka dolgo zgodovino borb, a nazadnje je bila boljša Avstralka in dosegla prvo zmago v sedmih dvobojih. Tudi danes je bila srečnejša tekmica, ki ji je v izenačeni borbi odločilna akcija za vazari uspela slabo minuto in pol pred koncem.

Herkovič v podaljšku izgubil z Uzbekistancem

Zelo solidno je v kategoriji do 81 kg nastopil tudi Nace Herkovič. Ta je v prvi borbi lovil zaostanek za katarskim borcem Halilom Rebahijem in štiri sekunde pred koncem res izenačil, po podaljšku pa nato napredoval v naslednji krog.

Tudi Uzbekistanec Šarafidin Boltabojev slovenskega tekmovalca ni vrgel po blazini, v podaljšku pa je v korist tekmovalca iz Azije odločila kazen več.

V nedeljo bosta nastopila še Enej Marinič in Vito Dragič. Foto: Vid Ponikvar

Že v petek je deveto mesto v kategoriji do 48 kg osvojila tudi Maruša Štangar, v nedeljo pa bo v kategoriji do 78 kg nastopila še Metka Lobnik, v odprti moški kategoriji pa Enej Marinič in Vito Dragič.